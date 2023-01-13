الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إصابات «كورونا» حول العالم تتجاوز الـ666 مليون حالة

كورونا
كورونا

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 666 مليونا و131 ألفًا و803 إصابات.
وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و718 ألفًا و957 وفاة.
وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 101.5 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 36.5 مليون.
ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و98 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ695 ألفا و88 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و723 وفاة.

وكانت قد ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، السبت الماضي، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم ارتفعت إلى 663 مليونًا و565 ألفًا و48 إصابة.

وأفادت الجامعة، في إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و705 آلاف و245 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 101.2 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة، لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 36.4 مليون.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و96 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ694 ألفًا و779 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفًا و718 وفاة.

جامعة جونز هوبكنز الأمريكية كورونا المستجد كوفيد-19 إصابات وفاة

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وائل لطفي

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