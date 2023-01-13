قارئة التاروت تكشف أسرارًا خاصة فى حياة النجم خالد الصاوى

كشفت قارئة التاروت أسرارًا خاصة في حياة النجم خالد الصاوي، قائلة: "إن كروت الطاقة الخاصة بالنجم خالد الصاوي تقول إنه في الماضي القريب جدًا، يوجد منزل أسري يبنى من أول وجديد، وعلاقات أسرية تكون أفضل".

وأضافت قارئة التاروت في حديثها للنجم خالد الصاوي خلال لقائه ببرنامج حبر سري، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم: "إن منزل الزوجية مليء بالحب الكثير والاستقرار والعاطفة".

وأوضحت أنه توجد فترة جديدة قادمة من الإلهامات، حيث سيتم الإبداع خلال الفترة القادمة، لافتة إلى أن مسارات الطاقة في جسد الفنان خالد الصاوي تقول إنه مقبل على مرحلة من الحكمة، وحالة من الوجاهة، بالإضافة إلى حالة من الشفاء الروحي، ليعقب الفنان خالد الصاوي:"أتمنى أن يكون عندي حكمة في سن الستين، لأني كنت متوقعا بأنه سيكون لدي حكمة في الخمسينات لكني اكتشفت أنني في الخمسينات لم أكن أمتلك الحكمة بل كنت أعيل من سن الثلاثين".

وأشارت إلى أن خالد الصاوي في اشتياق لحالته مع والده رحمه الله، ليرد الصاوي:"مفتقد والدي جدًا، ومفتقد حكمته في الحياة، خاصة وأني لم أجنب، فلم أستطع أن أنقل ما أخذته من والدي لابني، لكني أحاول نقله للكثير من الأولاد الروحانيين، حيث أحاول نقل الإحساس الأبوي للكثير من الشباب الذين يتواصلون معي بين الحين والآخر.