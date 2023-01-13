الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أفشة يطلب الدعاء من متابعيه لنجله «مالك»

أفشة
أفشة

نشر محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة لنجله مالك خلال تلقيه إحدى الجلسات العلاجية مطالبًا متابعيه بالدعاء له.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيًا مع المصري البورسعيدي خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري.

وبهذه النتيجة يرتقع رصيد الأهلي إلى 31 نقطة ويحتل قمة الدوري، كما ارتفع المصري إلى 18 6 نقطة ويحتل المركز الثامن.

وأهدر الأهلي فرصًا بالجملة ليفشل في الفوز، كما أهدر المصري هو الأخر أكثر من فرصة.

الاهلى المصرى البورسعيدى محمد مجدي أفشة مالك نجل أفشة

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