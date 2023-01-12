الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الهضبة وسمعة» نجوم حاضرون فى الحلقة الأولى من برنامج «الدوم»

الدوم
الدوم

قدمت الحلقة الأولى من برنامج الدوم لاكتشاف المواهب في موسم الثاني أفكارًا وفقرات جديدة منها عرض تقارير عن نجوم إقليم القناة الذي بدأت فيه الاختبارات هذا الموسم حيث تسعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم موسم قوي ومختلف.

برنامج الدوم الموسم الثاني

وعرضت الحلقة تقريرا عن الفنان الراحل إسماعيل ياسين ورحلته من مدينة السويس إلى القاهرة من أجل الفن حتى الوصول إلى اسم إسماعيل ياسين، كما عرض الدوم تقرير عن الهضبة عمرو دياب ورحلته من التعرف على الموسيقار هاني شنودة والتواجد في القاهرة حتى الوصول إلى أشهر مطرب في الوطن العربي.

ومن خلال تعليق صوتي في البداية بدأت الحلقة حيث قال التعليق، "هو انت لسه قاعد مكانك ومستنى أحلامك تتحقق لوحدها؟ جرى إيه ياعم؟ هي الأحلام بتيجي وتروح كره بالساهل؟ خايف؟ عندك حق.. أنا كمان كنت خايف في الأول.. بس الخوف هيفيه بإيه؟ قلقان؟ مش واثق من نفسك؟ ماشي.. وإيه يعني؟ ياما زيك وأجدع منك معملوش حاجة ضيعوا من إيديهم فرصة كانت هتوديهم في حتة تانية خالص الدوم هو المكان اللي هتلاقي فيه حلمك.. وهيشرك لرحلة النجاح وانت بقى وشطارتك يا حلو.. متبطلش تعلم علشان على رأي الكينج.. لو بطلنا نعلم إيه.. نموت.

أعلنت قناة "dmc" عن عودة برنامج "الدوم" بوابة النجوم، فى موسمه الجديد كأقوى وأكبر برنامج لاكتشاف المواهب، وذلك بداية من اليوم الخميس وغدًا الجمعة 12 و13 يناير.

حيث أشار التقرير إلى أن البرنامج لف مصر ووقف بـ6 محطات حتى يكون قريبًا من المواهب المصرية، وكانت البداية بمدن القناة.

يقدم "الدستور" لمتابعيه بثًا مباشرًا عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الخميس، لبرنامج "الدوم" بوابة النجوم في موسمه الثاني.

الحلقة الأولى من برنامج الدوم برنامج الدوم الدوم الموهب برنامج الدوم الموسم الثاني إسماعيل ياسين مدينة السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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