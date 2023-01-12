متسابقا «كابيتانو مصر»: البرنامج أعاد لنا الأمل باللعب بعد إصابتنا بحادث سير

قدم برنامج "كابيتانو مصر"، تقريرًا من بورسعيد، عن المتسابق محمد حماد، والذي عشق الكرة منذ طفولته هو وصديقه محمد عبدالنبي، والمشارك معه في البرنامج.

تفاصيل تعرضهما لحادث

وكشف الثنائي أنها تعرضا لحادث سير أثناء ذهابهما للنادي، وتسبب ذلك في ابتعادهما عن لعب الكرة لمدة عام كامل، واكد محمد عبدالنبي أنه كان يشعر أن حياته توقفت بسبب ابتعاده عن لعب كرة القدم وأنه كان يشعر أنه سيجن.

وقال محمد حماد، أنهما عندما سمعا عن "كابيتانو مصر"، قررا أن يشاركا بالبرنامج وبالفعل تقدما وتم قبولهما بالبرنامج، وأكد محمد عبدالنبي أنه شعر أن الأمل عاد إليه مرة أخرى وأثنى كل منهما على الآخر، وأنهما يتمتعان بموهبة كروية، متمنيًا كل منها أن يفوزا بلقب "كابيتانو مصر".

كابيتانو مصر

برنامج "كابيتانو مصر"، مشروع أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كأكبر مشروع لاكتشاف المواهب الشابة فى كرة القدم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويستهدف إجراء اختبارات لمواليد 2008، من أجل اختيار أفضل 11 لاعبًا وتوزيعهم على الأندية المختلفة، بهدف محاربة المحسوبية والوساطة التى تتخلل اختبارات الأندية لاختيار لاعبي فرق كرة القدم.