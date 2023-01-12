الخميس 12 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

متسابقا «كابيتانو مصر»: البرنامج أعاد لنا الأمل باللعب بعد إصابتنا بحادث سير

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

قدم برنامج "كابيتانو مصر"، تقريرًا من بورسعيد، عن المتسابق محمد حماد، والذي عشق الكرة منذ طفولته هو وصديقه محمد عبدالنبي، والمشارك معه في البرنامج.

تفاصيل تعرضهما لحادث

وكشف الثنائي أنها تعرضا لحادث سير أثناء ذهابهما للنادي، وتسبب ذلك في ابتعادهما عن لعب الكرة لمدة عام كامل، واكد محمد عبدالنبي أنه كان يشعر أن حياته توقفت بسبب ابتعاده عن لعب كرة القدم وأنه كان يشعر أنه سيجن.

وقال محمد حماد، أنهما عندما سمعا عن "كابيتانو مصر"، قررا أن يشاركا بالبرنامج وبالفعل تقدما وتم قبولهما بالبرنامج، وأكد محمد عبدالنبي أنه شعر أن الأمل عاد إليه مرة أخرى وأثنى كل منهما على الآخر، وأنهما يتمتعان بموهبة كروية، متمنيًا كل منها أن يفوزا بلقب "كابيتانو مصر".

كابيتانو مصر

برنامج "كابيتانو مصر"، مشروع أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كأكبر مشروع لاكتشاف المواهب الشابة فى كرة القدم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويستهدف إجراء اختبارات لمواليد 2008، من أجل اختيار أفضل 11 لاعبًا وتوزيعهم على الأندية المختلفة، بهدف محاربة المحسوبية والوساطة التى تتخلل اختبارات الأندية لاختيار لاعبي فرق كرة القدم.

كابيتانو مصر لقب حادث سير الأمل بورسعيد المتسابق كرة

مواد متعلقة

مدحت شلبى للاعب من جنوب سيناء: كابيتانو مصر فرصة عظيمة

عمر حسن.. قصة لاعب رفض النادي واحتضنه «كابيتانو مصر»

شريف مدكور و«زغرودة» أمهات اللاعبين.. مفاجأة طاقم «كابيتانو مصر» للاعبين

أحضروا والدته المريضة.. لفتة إنسانية من «كابيتانو مصر» للاعب عمر أحمد

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

بث مباشر.. انطلاق الموسم الثانى من برنامج «الدوم»

تراجع أسعار الذهب فى ختام التعاملات.. وعيار 18 يُسجل 1586 جنيهًا

مع استمرار الصرف لشهر يناير.. أسعار السلع التموينية 2023

جدول امتحانات الترم الأول 2023 الصف الثاني الثانوي علمي وأدبي

ضبط ربة منزل قتلت زوجها بمساعدة عشيقها وبلغت باختفائه فى أطفيح

مدحت شلبى للاعب من جنوب سيناء: كابيتانو مصر فرصة عظيمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

د. بهي الدين مرسي

الابتزاز العاطفى.. جريمة بلا بصمات

عبد الرحيم طايع

تحدى تشارلى!

مدحت بشاى

التحالف الوطنى.. والعمل الأهلى

أحمد الصغير

أخطر ما يخشى منه على هذا الوطن.. خيول طروادة!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال