«الدعم الفني بالاسكان» يتابع تنفيذ مشروعات «جنة 2» بالشيخ زايد (صور)

أصدر المهندس أحمد مصطفي، رئيس جهاز تنمية مدينه الشيخ زايد، اليوم الخميس، توجيهاته بسرعة الانتهاء من تنفيذ الإصلاحات والمحلاحظات الواردة بمشروعات الإسكان المختلفة استعدادًا لتسليمها لحاجزيها.

وفي سياق متصل، قامت إدارة الجودة والمتابعة بوحده الدعم الفني بوزراة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بزيارة ميدانية لمشروع جنة 2 بامتداد المدينة.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ مشروعات جنة بمدينة الشيخ زايد وفى ضوء حرص جهاز المدينة على الالتزام بتسليم المشروع للسكان في المواعيد الزمنية المحددة والتي تبدأ اعتبارًا من 30 مارس 2023، للمرحلة الأولى التي أوشكت على الانتهاء بـ50 عمارة بمشروع جنة2.

واجري الزيارة ميدانية برافقة الدكتور المهندس مصطفى كامل و والمهندس محمد الخياط مسئولي متابعة وحدة الدعم الفني بالوزارة وصاحبهم المهندسة المعاون الهندسي لرئيس الجهاز و السادة مسئولي الإدارات التنفيذية المختصة والاستشاريين والشركات المنفذة وذلك لمتابعة اعمال تنسيق الموقع لمشروع جنة 2 الجاري تنفيذها في الوقت الحالي.

وتم المرور على اعمال تنسيق الموقع الجاري تنفيذها واعتماد احدى الفراغات بعناصره المختلفة "زراعات - أعمال مدنية - اعمال كهرباء" كنموذج لتطبيقه على باقي فراغات الموقع توجيه الشركات المنفذة والاستشاري.