مطاردة وهروب.. محطات أزمة الأمير هاري وزوجته مع قصر بكنجهام

بعد فترة طويلة من الترقب تخللها حملة دعائية متواصلة، طرح الأمير هاري مذكراته بعنوان "spare" ("البديل") في أسواق المملكة المتحدة، مما قد يتسبب في مزيد من الإرباك للعائلة المالكة.

وأبقت بعض المتاجر البريطانية أبوابها مفتوحة حتى وقت متأخر من الليل لطرح أبرز كتاب يتناول العائلة المالكة منذ نشر "ديانا: هير ترو ستوري" عام 1992 الذي تعاونت فيه والدة هاري الأميرة ديانا مع أندرو مورتون.

وتزامنت مذكرات هاري مع أربع مقابلات تلفزيونية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة التي يقيم فيها الأمير مع زوجته ميجان ميركل.

ومرت أزمة الأمير هاري مع عائلته بعدد من المحطات منذ عام 2020، بداية من خروجه من قصر بكنجهام وتخليه عن كافة ألقابه.

التخلي عن المهام الملكية في شهر يناير 2020

في شهر يناير عام 2020، فاجأ الأمير هاري زوجته ميجان ماركل، العالم، بنبأ تنحيهما عن أداء مهامهما الرئيسية فى العائلة الملكية البريطانية، وأنهما سيمضيان مزيدا من الوقت في أمريكا الشمالية، لتبدأ وسائل الإعلامية العالمية، فى الحديث عن هذا القرار، والذى لم يكن مفاجئا، حيث كان هناك العديد من المؤشرات التى تمهد الطريق أمام تنحى هارى وميجان عن مهامها الملكية، كأمير ودوقة.

ووافقت ملكة بريطانيا إليزابيث على تخلى حفيدها الأمير هاري وزوجته ميجان عن مهامهما الملكية ليعيشا حياة أكثر استقلالية، وذلك بعد محادثات أزمة شارك فيها أبرز أعضاء العائلة المالكة.

لقاء الأمير هاري وميجان ماركل مع أوبرا وينفري 2021

أحدثت مقابلة الأمير هاري، حفيد ملكة بريطانيا وزوجته ميجان ماركل مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفرى، ضجة هائلة بعد ما تضمنته من اتهامات لقصر باكنجهام بالعنصرية وما أدته من حالة نفسية سيئة لميجان دفعتها للتفكير فى الانتحار.

تضمنت المقابلة عددا من التصريحات الصادمة على لسان ميجان وهارى، منها ما قالته ميجان عن سؤال أحد أفراد العائلة عن مدى قتامة بشرة ابنها الأول أرتشى قبل ولادته، وتوقف الأمير تشارلز عن الرد على مكالمات هاري.

وقالت صحيفة التايمز البريطانية إن ما تم الكشف عنه فى هذه المقابلة أسوأ مما كان يخشاه القصر الملكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما قيل فى المقابلة كان أسوأ مما توقعته العائلة الملكية. فقد قالت ميجان إنها عانت من أفكار انتحارية، وكانت قلقة بشأن وضعها النفسى، وبكت خلال فعالية رسمية، وأن العائلة الملكية لم تفعل شيئا للمساعدة.

دوق ساسكس يقاضى الحكومة والملكة ترفض مطالبه

قبل وفاتها، أغضب الامير هاري الملكة إليزابيث بعد مطالبته بتخصيص قوة لحراسته أثناء تواجده في بريطانيا، حيث يخطط هاري لمقاضاة الحكومة لإعادة الحماية التي فقدها بعد تركه الواجبات الملكية، في حين أشارت صحيفة “the sun” إلى أن مصدراً مطلعاً في القصر قال "جلالة الملكة بالتأكيد لن ترضخ لمطالبه".

وتشير التقديرات إلى أن تكلفة تأمين الحماية لعائلة هاري سيكلفه 80 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.

فيلم هاري وميجان الوثائقي

في نهاية عام 2022، طرحت منصة نتفليكس، فيلماً وثائقياً يتناول قصة حب "هاري" و"ميجان" ولقائهما الأول حتى زواجهما والخروج من القصر، وتعرضهما للتهديد من قبل العائلة الملكية.

قال الأمير هاري إن العائلة المالكة البريطانية استبعدت أن تكون مطاردة الصحافة المتعلقة بالعرق لزوجته ميغان أمرا غير مجرى حياته، مع شن الزوجين هجوما شرسا على وسائل الإعلام في مسلسل وثائقي بثته نتفليكس، الخميس.

وأجرى هاري مقارنة بين الطريقة التي عاملت بها الصحافة ميجان وبين التدخل الإعلامي المكثف الذي عانت منه والدته الأميرة ديانا، التي لقيت حتفها في حادث سيارة في باريس عام 1997 حين كانت تحاول الهرب من مطاردة المصورين.

وقال هاري، الذي تنحى مع ميغان عن واجباتهما الملكية قبل عامين، إن من واجبه فضح "الاستغلال والرشوة" في وسائل الإعلام.

وفي الحلقات الثلاث الأولى من المسلسل الذي طال انتظاره، كشف دوق ودوقة ساسكس عن سلسلة من الأمور من بينها تذكر ميغان أول تهديد بالقتل تلقته وحديث هاري عن تنكره لمقابلة ميغان وعن لقطات مصورة لم يشاهدها أحد لابنهما آرتشي.