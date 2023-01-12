تراجع أسعار الذهب فى ختام التعاملات.. وعيار 18 يُسجل 1586 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس، تراجعًا قيمته 35 جنيهًا.

وتقدم "الدستور" في السطور التالية نشرتها اليومية بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للاسعار.

عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أكد أن أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية، شهدت تراجعًا بقيمة 35 جنيهًا.

وكشف مغربي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس..

عيار 18 سجل 1586 جنيهًا.

عيار 21 سجل 1850 جنيهًا.

عيار 24 سجل 2114 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب 14800 جنيه.

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن الأسعار لا تشمل المصنعية.

وسجل سعر الذهب العالمي 1895 دولارا للأونصة.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية؛ بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم العالمي، وتداعيات التضخم علي مستوي العالم.