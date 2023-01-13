مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13-1-2023 فى مصر

يتابع المسلمون بصفة يومية مواقيت الصلاة في مصر والتي تتغير دقيقة كل يومين، كما تختلف عدة دقائق من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي.

وتعرض الدستور لقرائها خدمة مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 13-1-2023

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد صلاة الفجر : 5:20 صباحاً

موعد صلاة الظهر: 12:03 مساءً

موعد صلاة العصر: 2:54 مساءً

موعد صلاة المغرب: 5:14 مساءً

موعد صلاة العشاء: 6:36 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر: 5:27 صباحاً

موعد صلاة الظهر: 12:08 مساءً

موعد صلاة العصر: 2:58 مساءً

موعد صلاة المغرب: 5:17 مساءً

موعد صلاة العشاء: 6:40 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر: 5:06 صباحاً

موعد صلاة الظهر: 11:51 صباحاً

موعد صلاة العصر: 2:47 مساءً

موعد صلاة المغرب : 5:06 مساءً

موعد صلاة العشاء: 6:26 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 5:17 صباحاً

موعد صلاة الظهر 11:59 صباحاً

موعد صلاة العصر 2:49 مساءً

موعد صلاة المغرب 5:08 مساءً

موعد صلاة العشاء 6:31 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط

موعد صلاة الفجر 5:19 صباحاً

موعد صلاة الظهر 12:04 مساءً

موعد صلاة العصر 3:01 مساءً

موعد صلاة المغرب 5:21 مساءً

موعد صلاة العشاء ٦:٤٠ م مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد صلاة الفجر : 5:06 صباحاً

موعد صلاة الظهر: 11:56 صباحاً

موعد صلاة العصر: 2:59 مساءً

موعد صلاة المغرب: 5:19 مساءً

موعد صلاة العشاء : 6:37 مساءً.

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