الجمعة 13 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13-1-2023 فى مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يتابع المسلمون بصفة يومية مواقيت الصلاة في مصر والتي تتغير دقيقة كل يومين، كما تختلف عدة دقائق من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي.

 

 وتعرض الدستور لقرائها خدمة مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 13-1-2023

 

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد صلاة الفجر : 5:20 صباحاً

موعد صلاة الظهر:  12:03 مساءً

موعد صلاة العصر: 2:54 مساءً

موعد صلاة المغرب: 5:14 مساءً

موعد صلاة العشاء: 6:36 مساءً

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مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر:  5:27 صباحاً

موعد صلاة الظهر:  12:08 مساءً

موعد صلاة العصر:  2:58 مساءً

موعد صلاة المغرب:  5:17 مساءً

موعد صلاة العشاء:  6:40 مساءً

 

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر:   5:06 صباحاً

موعد صلاة الظهر:  11:51 صباحاً

موعد صلاة العصر:  2:47  مساءً

موعد صلاة المغرب : 5:06 مساءً

موعد صلاة العشاء:  6:26 مساءً

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الإفتاء للأزواج: تعلَّما أن تَحُلَّا مشكلاتكما بأنفسكما

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 5:17 صباحاً

موعد صلاة الظهر 11:59 صباحاً

موعد صلاة العصر 2:49 مساءً

موعد صلاة المغرب 5:08 مساءً

موعد صلاة العشاء 6:31 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسيوط

موعد صلاة الفجر 5:19 صباحاً

موعد صلاة الظهر 12:04 مساءً

موعد صلاة العصر 3:01 مساءً

موعد صلاة المغرب 5:21 مساءً

موعد صلاة العشاء ٦:٤٠ م مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد صلاة الفجر : 5:06 صباحاً

موعد صلاة الظهر:  11:56 صباحاً

موعد صلاة العصر:  2:59 مساءً

موعد صلاة المغرب:  5:19 مساءً

موعد صلاة العشاء :  6:37 مساءً.

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الصلاة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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