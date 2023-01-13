جهاز 15 مايو يدشن مرحلة جديدة من أعمال النظافة والتطوير

أعلن المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة 15 مايو عن تدشين مرحلة جديدة من أعمال النظافة والتطوير للمجتمعات العمرانية الجديدة بالمدينة، لتوفير مجتمع حضاري به كافة الخدمات.

وأشار خلف الله إلى أنه وفي إطار حرص جهاز مدينة 15 مايو بالعمل بالحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمدينة تم تشغيل عدة شركات متخصصة في أعمال النظافة والتجميل بالمرحلة الرابعة بامتداد المدينة حتى يكون هناك مجتمع سكني متكامل حضاري به كافة الخدمات كما تم تشغيل شركة السهم العربي لأعمال النظافة والتجميل.

ومن جانبه أضاف أن جهاز المدينة يعمل جاهدا من أجل توفير بيئة صحية تليق بسكان المدينة، موضحا أنه تم اجراء طرح بين الشركات العاملة بالهيئة المشهود لها بالكفائة وتم تكليف شركة التعمير لأعمال النظافة والتجميل بالمرحلة الرابعة بامتداد المدينة، كما تم تكليف شركة السهم العربي لأعمال النظافة بالمرحلة الأولى تلبية لمطالب السادة المواطنين وحفاظا على الشكل الحضاري للمدينة.

وأعلن رئيس جهاز مدينة 15 مايو بأنه سيتم تشغيل بعض الشركات العاملة بالنظافة ببعض المراحل بالمدينة بالتوالي فور انتهاء إجراءات الطرح للحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة بما يلبي جميع رغبات المواطنين وبما يحقق هدف جهاز المدينة في سرعة الاستجابه لجميع أهالينا بالمدينة بكافة القطاعات وتوفير كافة سبل الخدمات .

ونوه خلف الله بالحرص على سرعة الإنتهاء من تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها وتوفير كافة خدمات السكان من خدمات ومحلات وصيدليات ومدارس ومخبز وفقا لخطة الدولة لتوفير الحماية اللازمة للمواطنين والمقيمين بالمدينة.