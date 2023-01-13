الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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«صنايعية مصر» يكشف تفاصيل إنشاء محمد غانم أول مصنع للكوتشي بمصر

محمد غانم
محمد غانم

كشف عمر طاهر تفاصيل افتتاح محمد غانم أول شركة لصناعة "الكوتشي" في مصر وذلك بعد تأسيسه لعدد من الشركات منها مصنع للرخام وأخر للمسامير والصواميل والزارير، وغيرها.

بداية إنشاء المصنع

أضاف طاهر، خلال حلقة الليلة من برنامجه "صنايعية مصر"، المأخوذ عن كتاب له يحمل نفس الاسم، ويذاع عبر فضائية "dmc"، ان محمد غانم، قابل مهندس أمريكا ووقتها عرض عليه فكرة إنشاء مصنع أحذية رياضية في مصر للمرة الأولى، وكان وقتها من أوائل الناس التي أنشات مصنعًا في "العاشر من رمضان"، وكان وقتها في صحراء ولا يوجد مياه وكل عامل كان يأخذ زجاجة مياه له وهو ذاهب للعمل، والكهرباء لم تكن تعمل، كان التواصل يكون باليريد، والعمل فيه كان من السابع صباحًا وحتى العاشرة.

وأكد أن غانم دخل الصناعة في أكثر من مجال وكان بخبرته وطبيعته واستخدام أحدث الماكينات، واتبع كل الخطوات التي تجعل منه صناعة مصرية مميزة، ولهذا جرب اشكالًا كثيرة وبدأ ينتج منتجه ويدرس الفوائد والمخاطر التي من الممكن أن يواجهها.

محمد غانم صنايعية مصر صناعة الكوتشي الصناعة صناعة مصرية

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