التشكيل.. جواو فيليكس يقود هجوم تشيلسى ضد فولهام بالدورى الإنجليزى

كشف الإنجليزي جراهام بوتر، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه فولهام، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، والتي يستضيفها ملعب كرافن كوتيج.

ويشارك جواو فيليكس، جناح تشيلسي المنضم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في التشكيل الأساسي لتشيلسي في مباراة اليوم، ومعه الثنائي الألماني كاي هافيرتز، والانجليزي ماسون ماونت في خط الهجوم.

وجاء تشكيل تشيلسي على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: تشالوبا، تياجو سيلفا، كاليدو كوليبالي.

وسط الملعب: سيزار أزبلكويتا، دينيس زكريا، ماتيو كوفاسيتش، هال.



الهجوم: ماسون ماونت، كاي هافيرتز، جواو فيليكس.



فيما جاءت دكة بدلاء تشيلسي على النحو الآتي: بيتنيلي، مارك كوكريلا، باديشيلي، تشوكوميكا، جورجينو، كالاجير، حكيم زياش، بيير إيمريك أوباميانج، فوفانا.

ويسعى تشيلسي لاستعادة الانتصارات بعد تعثره في الجولتين الماضيتين بالتعادل أمام نوتنجهام فورست بهدف لكل منهما، والخسارة أمام مانشستر سيتي بهدف نظيف، ثم الخسارة مرة أخرى أمام السيتي في بطولة كأس الاتحاد الانجليزي برباعية نظيفة، من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

فيما يسعى فولهام لمواصلة تحقيق نتائجه الإيجابية في الفترة الماضية وتحقيق الفوز على حساب تشيلسي من أجل مواصلة التقدم في جدول الترتيب والدخول في المنافسة على التأهل للبطولات الأوروبية والدخول في حسابات المربع الذهبي للبطولة.

ويفتقد تشيلسي في مباراة اليوم كلًا من: "ريس جيمس، ويسلي فوفانا، بين تشيلول، نجولو كانتي، روبن لوفتوس تشيك، إدوارد ميندي، كريستيان بوليسيتش، أرماندو بورخا، للإصابة".

ويحتل تشيلسي المركز العاشر في ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 25 نقطة، فيما يأتي فريق فولهام بالمركز السابع برصيد 28 نقطة.