الجمعة 13 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 13-1-2023

مواد البناء
مواد البناء

اتجهت شركات الحديد إلى رفع  الأسعار أول أمس الأربعاء بعد اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الجنيه مقابل الدولار الذي ارتفع من مستوى 27 جنيهًا إلى 29 جنيهًا، وبلغت قيمة الزيادة التي سجلتها ما بين 2500 جنيه و2553 جنيهًا بالأسواق، وفقًا لبيان شركات حديد عز والسويس للصلب وحديد المصريين.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار مواد البناء، ومنها سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 13-1-2023.

سعر طن الحديد 

  • سجل سعر حديد استثماري للطن 26793.06 جنيه.
  • بلغ سعر حديد عز للطن 27375.36 جنيه.
  • وسجل سعر حديد السويس  25850 جنيهًا للطن
  • وارتفع سعر حديد المصريين  25850 جنيهًا للطن.
  • وبلغ متوسط سعر طن الحديد بالأسواق للمصانع الاستثمارية 27 ألف جنيه، بينما متوسط سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة بين 28 ألف جنيه و28500 جنيه، وتعد الأسعار المعلنة من مصانع الحديد هي تسليم أسعار أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

«جولد بيليون»: أسعار الذهب وصولت لأعلى مستوياتها العالمية خلال 8 أشهر

تموين بنى سويف: أسعار الزيوت فى «أهلاً رمضان» أقل من السوق بـ30%

وأرجع أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرفة التجارية، ارتفاع  أسعار الحديد تزامنًا مع ارتفاع سعر الدولار إلى أن خامات الحديد مستوردة، وتتأثر بسعر الدولار وسعر الصرف، مشيرًا إلى أن هناك 3 زيادات حدثت للحديد خلال شهر ديسمبر من العام الماضي.

وأضاف  في تصريحات إعلامية ارتفاع أسعار الحديد تراوحت من 23 ألف جنيه إلى 27 ألف جنيه، مؤكدًا أن هناك حالة ارتباك في سوق الحديد و توقف شركات التسويق العقاري والبناء نتيجة ارتفاع أسعار الحديد.

سعر الأسمنت 

  • بلغ سعر الأسمنت الرمادى للطن 1929.51 جنيه.
  • استقر سعر طن الأسمنت المسلح ليسجل 1900 جنيه.
  • كما وصل سعر أسمنت النصر إلى 1860 جنيهًا.
  • واستقر سعر طن أسمنت لافارج ليصل عند 1860 جنيهًا.
  • ووصل سعر أسمنت وادي النيل أيضا إلى 1840 جنيهًا.
  • واستقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 1890 جنيهًا.

قد يهمك أيضًا:

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم السيارة أو بالرقم القومي

txt

مؤسسة البترول الكويتية تعلن ارتفاع سعر برميل النفط لـ78.99 دولار

الحديد الدولار حديد عز مواد البناء الاسمنت

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم فى مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 13-1-2023

أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-1-2023 فى مصر

دعاء الصباح اليوم الجمعة 13 يناير 2023

اعرف حالة الطقس اليوم الجمعة 13-1-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-1-2023 وترددات القنوات الناقلة

فتح التقديم بعد شهرين.. تعرف على شروط والأوراق المطلوبة للقبول بالمدارس اليابانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

د. بهي الدين مرسي

الابتزاز العاطفى.. جريمة بلا بصمات

عبد الرحيم طايع

تحدى تشارلى!

مدحت بشاى

التحالف الوطنى.. والعمل الأهلى

أحمد الصغير

أخطر ما يخشى منه على هذا الوطن.. خيول طروادة!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال