أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 13-1-2023

اتجهت شركات الحديد إلى رفع الأسعار أول أمس الأربعاء بعد اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الجنيه مقابل الدولار الذي ارتفع من مستوى 27 جنيهًا إلى 29 جنيهًا، وبلغت قيمة الزيادة التي سجلتها ما بين 2500 جنيه و2553 جنيهًا بالأسواق، وفقًا لبيان شركات حديد عز والسويس للصلب وحديد المصريين.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار مواد البناء، ومنها سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 13-1-2023.

سعر طن الحديد

سجل سعر حديد استثماري للطن 26793.06 جنيه.

بلغ سعر حديد عز للطن 27375.36 جنيه.

وسجل سعر حديد السويس 25850 جنيهًا للطن

وارتفع سعر حديد المصريين 25850 جنيهًا للطن.

وبلغ متوسط سعر طن الحديد بالأسواق للمصانع الاستثمارية 27 ألف جنيه، بينما متوسط سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة بين 28 ألف جنيه و28500 جنيه، وتعد الأسعار المعلنة من مصانع الحديد هي تسليم أسعار أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وأرجع أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرفة التجارية، ارتفاع أسعار الحديد تزامنًا مع ارتفاع سعر الدولار إلى أن خامات الحديد مستوردة، وتتأثر بسعر الدولار وسعر الصرف، مشيرًا إلى أن هناك 3 زيادات حدثت للحديد خلال شهر ديسمبر من العام الماضي.

وأضاف في تصريحات إعلامية ارتفاع أسعار الحديد تراوحت من 23 ألف جنيه إلى 27 ألف جنيه، مؤكدًا أن هناك حالة ارتباك في سوق الحديد و توقف شركات التسويق العقاري والبناء نتيجة ارتفاع أسعار الحديد.

سعر الأسمنت

بلغ سعر الأسمنت الرمادى للطن 1929.51 جنيه.

استقر سعر طن الأسمنت المسلح ليسجل 1900 جنيه.

كما وصل سعر أسمنت النصر إلى 1860 جنيهًا.

واستقر سعر طن أسمنت لافارج ليصل عند 1860 جنيهًا.

ووصل سعر أسمنت وادي النيل أيضا إلى 1840 جنيهًا.

واستقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 1890 جنيهًا.

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