الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير الاتصالات يبحث مع رؤساء الشركات الهندية فرص الاستثمار بالسوق المصرية (صور)

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، لقاءً موسعًا ضم مجموعة من مسئولي الشركات الهندية المتخصصة فى مجالات الاتصالات.

جاء ذلك خلال الملتقى الذى نظمه مكتب التمثيل التجارى المصرى فى الهند بالتنسيق مع اتحاد الصناعة الهندى (CII) فى بنجالور بالهند؛ لتسليط الضوء على المناخ الاستثمارى الجاذب بمصر، ودعوة الشركات الهندية للاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى والتعاون فى تنفيذ مشروعات مصر الرقمية.

وتناول الدكتور عمرو طلعت، خلال كلمته، الإجراءات التى اتخذتها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ مشيرًا إلى جهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وكذلك اهتمام الدولة بتوطين صناعة الإلكترونيات، حيث شهدت الفترة الماضية جذب العديد من كبري الشركات العالمية للتصنيع فى مصر لخدمة السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الإقليمية.

كما اجتمع وزير الاتصالات، مع أنيس تشينشاه الرئيس التنفيذى لشركة ويبرو "Wipro" بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وعدد من قيادات الشركة الرائدة فى مجال تقديم الاستشارات والخدمات والحلول التكنولوجية التى تلبى احتياجات التحول الرقمي؛ حيث تم خلال اللقاء استعراض المشروعات ذات الصلة بمصر الرقمية وفرص التعاون مع الشركة لا سيما مع توافر الكفاءات الشابة المؤهلة باحترافية فى مجالات تكنولوجيا المعلومات.

واستعرض وزير الاتصالات الجهود المبذولة لإعداد كوادر رقمية من خلال برامج بناء القدرات الذي تنفذه الوزارة والجهات التابعة لها.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع  باداما بارثاراثى، رئيس الاستشارات العالمية وسودهير ناير الرئيس التنفيذى، لتقديم خدمات وأعمال البنية التحتية والحوسبة السحابية بشركة "تك ماهندرا" المتخصصة فى خدمات واستشارات تكنولوجيا المعلومات؛ تناول اللقاء مناقشة الحلول والتقنيات التى تقدمها الشركة مثل تقنية الميتافيرس واستكشاف فرصة التوسع فى أنشطة وأعمال مركز الشركة فى مصر؛ وتسليط الضوء على إمكانيات مصر في مجال صناعى التعهيد.

وفى سياق متصل؛ بحث طلعت والوفد المرافق له مع  أميت شارما، الشريك الإدارى  لمركز IBM العالمي لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات وأرنب ساها رئيس مركز الحلول الابتكارية؛ خطة التوسع فى أنشطة المركز بالقاهرة، وشهد اللقاء استعراض أنشطة المركز فى الهند من حيث الخدمات المقدمة، وأهم التقنيات المستخدمة.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمد نصر الدين مساعد الوزير للبنية المعلوماتية الدولية.

ويزور الدكتور عمرو طلعت والوفد المرافق له، الهند خلال الفترة من 9 وحتى 13 يناير؛ ويلتقى خلالها مع مسئولين حكوميين ورؤساء كبرى الشركات الهندية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث التعاون وجذب الاستثمارات الهندية للسوق المصرية.

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