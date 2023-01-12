الخميس 12 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بدار السلام

ارشيفية
ارشيفية

شهدت منطقة دار السلام، مصرع سيدة إثر اصطدام سيارة بها أثناء عبورها الطريق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من من الأهالي مفاده وجود مصادمة بدائرة قسم شرطة دار السلام.

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة للطريق بمنطقة دار السلام صدمتها سيارة مسرعة، مما أسفر عن مصرعها وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم ضبط مالك السيارة.

دار السلام مصرع سيدة اصطدام سيارة عبورها الطريق

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وائل لطفي

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