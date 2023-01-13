لجنة التسجيل فى الفاتورة الإلكترونية بـ«المهندسين» تجتمع مع وزير المالية

قال المهندس فادي البغيلي، أمين شعبة الهندسة المدنية على مستوى النقابة العامة للمهندسين، إن هناك انفراجة في الأوساط الهندسية بعد حالة احتقان استمرت 15 يومًا عقب صدور قرار تسجيل المهن ومنها مهنة الهندسة في الفاتوره الإلكترونية، بعد تسريب القرارات المبدئية لاجتماع لجنة نقابة المهندسين مع وزير المالية و رئيس مصلحة الضرائب ومجموعة من المستشارين بالوزارة.

وصرح أمين شعبة الهندسة المدنية، وعضو اللجنة المشكله للتفاوض مع الوزارة، بأنه تم التأكيد من قبل الوزارة أن المهندسين أصحاب السجلات الهندسية -غير المتعاملين مع الجهات الحكومية- والشركات غير ملزمين بالفاتورة الإلكترونية، والتأكيد على قرار مد فترات التسجيل بالفاتورة الإلكترونية حتى 1 يوليو 2023 بدلًا من 30 أبريل 2023.

كما تم الاتفاق على أن تستكمل اللجنة إجراء المفاوضات التفصيلية فورًا لمراجعة المنظومة الضريبية عبر اجتماعات مكثفة مع مصلحة الضرائب خلال الفتره القادمة، وصولًا لإصدار بروتوكول بين نقابة المهندسين ووزارة المالية والأطراف المعنية يُراعي طبيعة العمل المهني للمهندس، والأعباء التي يتحملها في سبيل إنجاز مهام عمله.