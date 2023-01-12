الخميس 12 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

متاح.. تردد قناة مصر أم الدنيا 2023 على النايل سات

النايل سات
النايل سات

ننشر لكم تردد قناة مصر أم الدنيا 2023 على النايل سات، حيث يبحث الكثير من المواطنين عبر محركات البحث المتواجدة سواء جوجل أو السوشيال ميديا لمشاهدة أحداث الأعمال الفنية المعروضة خلال الوقت الحالي، من خلال ضبط التردد علي القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة مصر أم الدنيا 2023 على النايل سات

يستطيع محبي الدراما تنزيل تردد قناة أم الدنيا علي الريسيفر الخاصة بك، من خلال إتباع العديد من الخطوات والتي جاءت كالآتي:

خطوة أولي: الضغط على القائمة، ثم ادخال التردد التالي: 11555.
خطوة ثانية: ضبط الاستقطاب التالي: أفقي.
خطوة ثالثة: إدخال معدل الترميز التالي: 27500.
خطوة رابعة: ضبط معامل تصحيح الخطأ كالآتي: 5/6.

وتبث القناة في عدد من الدول العربية، مثل الأردن، الجزائر وغيرها.

تردد قنوات الأفلام الجديدة 2023

تردد قناة سيما: 12034، أفقي.
تردد قناة ميلودي أفلام: 11526، أفقي.
تردد قناة روتانا كلاسيك: 10890، أفقي.
تردد قناة كلاكيت سينما 11315، رأسي.
تردد قناة روتانا كوميدي: 12340، عمودي.
تردد قناة العمدة أفلام: 11678، عمودي.
تردد قناة هلا أفلام: 11679، رأسي.
تردد قناة هلا سينما: 11679، رأسي.
تردد قناة بيروت سينما: 11679، عمودي. 
تردد قناة زي ألوان: 11939، أفقي.
تردد قناة روتانا سينما: 12226، أفقي.
تردد قنوات MBC مصر: 12015، عمودي.
تردد قناة ميلودي أفلام: 11515، أفقي.
تردد قناة البيت بيتك سينما: 11526، أفقي.
تردد قناة نايل سينما: 11843، أفقي.
تردد قناة سينما ألوان: 11137، أفقي.

تردد قناة سي بي سي 2023
 

التردد: 11785.
معامل الاستقطاب: رأسي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة سي بي سي دراما 2
 

التردد: 11488.
معامل الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة سي بي سي إكسترا
 

التردد: 11380.
معامل الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد DMC الجديد 2023

التردد: 12092.
الاستقطاب: رأسي.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
معدل الترميز: 27500.

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الآن.. تردد قناة مصر أم الدنيا الجديد 2023 على النايل سات

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