السبت.. المركز القومي للسينما يقيم نادى السينما المستقلة

يستأنف نادي السينما المستقلة بالقاهرة الذي يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة منار حسني وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د.هاني أبو الحسن فعالياته، يوم السبت ١٤ يناير الجاري في تمام الساعة السابعة مساء بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وخلال فعاليات النادي يتم عرض كل من كل من الفيلم التسجيلي "كشك بشاي" إخراج كل من ماريان وكرستين حنا و الفيلم التسجيلي "قلبي ومفتاحه " إخراج مروة السورى والفيلم الروائي القصير"لحظة إخراج "زيد السبايلة"

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر وذلك لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادي السينما المستقلة بالقاهرة يقام شهرياً ، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.