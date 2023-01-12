الخميس 12 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

السبت.. المركز القومي للسينما يقيم نادى السينما المستقلة

القومي للسينما
القومي للسينما

يستأنف نادي السينما المستقلة بالقاهرة الذي يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة منار حسني وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د.هاني أبو الحسن فعالياته، يوم السبت ١٤ يناير الجاري في  تمام الساعة السابعة مساء بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وخلال فعاليات النادي يتم عرض كل من كل من الفيلم التسجيلي "كشك بشاي" إخراج كل من ماريان وكرستين حنا و الفيلم التسجيلي "قلبي ومفتاحه " إخراج مروة السورى والفيلم الروائي القصير"لحظة إخراج "زيد السبايلة"

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر وذلك لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادي السينما المستقلة بالقاهرة يقام شهرياً ، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

ادي السينما المستقلة المر المركز القومي للسينما الفيلم الروائي القصير السينما المستقلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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