مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم لكرة اليد 2023 والقنوات الناقلة

يبحث عشاق كرة اليد في مصر عن جدول مباريات منتخب مصر في كأس العالم لكرة اليد 2023، الذي بدأ من الأمس 11 ويستمر حتى 29 يناير 2023 بتنظيم مشترك بين بولندا والسويد.

مشوار منتخب مصر في بطولة العالم 2023 لكرة اليد

يفتتح منتخب مصر لكرة اليد مسيرته في مونديال العالم يوم الجمعة 13 يناير 2023 بمواجهة منتخب كرواتيا على ملعب صالة هوسكفانا جاردن آرينا بمدينة يونشابينج السويدية.

وسيلعب منتخب مصر لكرة اليد 3 مباريات في المرحلة الأولية من البطولة، بواقع مباراة كل يومين، وتتكون المرحلة الأولية من 8 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، يتأهل من كل مجموعة أول 3 إلى دور مجموعات المرحلة الأساسية، بينما يذهب أصحاب المركز الأخير في كل مجموعة للعب على كأس الرئيس الخاص بالمراكز الشرفية.

وسيُنافس المنتخب المصري لليد في المجموعة السابعة (G) والتي تضم منتخبات كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد في كأس العالم 2023

حراسة المرمى: كريم هنداوي وعبد الرحمن حميد ومحمد علي.

عمر الوكيل بكار وأحمد مؤمن صفا وعلي زين وحسن قداح وعبد الرحمن فيصل ومحمد سند وكريم يسري وحسن رمضان ومهاب سعيد.

يحيى الدرع وأحمد خيري وأحمد هشام السيد “دودو” وسيف الدرع ومحمد ممدوح هاشم وإبراهيم المصري وأحمد عادل وشادي خليل.

جدول مواعيد مباريات مصر في كأس العالم لكرة اليد 2023

الجولة الأولى: مصر ضد كرواتيا – الجمعة 13-1-2023 الساعة 19:30 بتوقيت جرينيتش، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

الجولة الثانية: مصر ضد المغرب – الأحد 15-1-2023 الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، السابعة بتوقيت مصر.

الجولة الثالثة: مصر ضد الولايات المتحدة – الثلاثاء 17-1-2023 الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، السابعة مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباريات مصر في كأس العالم لكرة اليد 2023

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضي نجحت في الحصول على حقوق بث مباريات منتخب مصر لكرة اليد في بطولة كأس العالم 2023.

وأصدرت شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية ON Time Sports بيانًا رسميًا عبر حسابها على "تويتر"، أكدت خلاله حصولها على حقوق بث مباريات منتخب مصر لكرة اليد في بطولة كأس العالم 2023 بشكل حصري.

وكتبت شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية على "تويتر": انتظروا مباريات منتخب مصر لكرة اليد في كأس العالم "2023".. حصريًا على قنوات ON TIME SPORTS.