إحدى المستفيدات من «حياة كريمة» بالجيزة: وفروا احتياجات الدراسة لبناتي

قدمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الكثير من الخدمات التي يعتمد عليها المواطنين بشكل كبير في حياتهم اليومية، وجاء ذلك من خلال تطوير وإحلال البنية التحتية داخل القرى النائية، إلى جانب تطوير الوحدات الصحية ومراكز الشباب، ورصف الطرق وترميم المنازل المتهالكة، وإلى جانب تلك الخدمات قامت المبادرة بحملات لتوزيع ملابس شتوية على المحتاجين داخل قرى محافظة الجيزة وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى السكان بعدما عانوا على مدار سنوات طويلة بسبب قلة الخدمات المقدمة إليهم.

وفروا احتياجات بناتي.. وزياراتهم «كلها خير»

فايدة عبدالله، 47 عامًا، إحدى سكان قرية أطفيح بمحافظة الجيزة، زوجها أصيب فى حادث القطار وأصبح قعيدًا؛ لذا اضطرت للعمل فى كشك صغير لبيع الحلوى بجوار المنزل.

وفي هذا الإطار قالت إن «حياة كريمة» ساعدتها فى إنهاء التصاريح الخاصة بالكشك، مضيفة: «خدمات حياة كريمة لا تنقطع».

وأوضحت أن المبادرة بدأت العمل فى القرية ووفرت كل متطلبات الأهالي، مؤكدة أنه تم توفير كارت كشف مجانى لزوجها لمتابعة حالته المرضية فى أى مستشفى يذهب إليه، فضلًا عن حصوله على بطاقة الخدمات الكاملة التى وفرها الرئيس لذوى القدرات الخاصة.

وأضافت: «المبادرة تزورنا شهريًا ومعها كل المواد والسلع الغذائية، وقبل بدء الدراسة وفرت لأطفالي الملابس المدرسية وكل مستلزمات الدراسة، وهي تحرص على زيارتنا في الشتاء ومعها كل المتطلبات التي نحتاج إليها».

وأشارت «عبدالله» إلى أن المبادرة أمدتهم بالحبوب لتخزينها في فصل الشتاء فضلًا عن الملابس الشتوية للأسرة بأكملها، مضيفة: «بناتي تطوعن ضمن فريق المبادرة لمساعدة الناس بعدما شاهدوا الخير التي تقدمه المبادرة للفقراء».

واختتمت: «أوجه الشكر إلى الرئيس السيسي على المبادرة وأيضًا للقائمين عليها، والقيادة السياسية تسعى لتحسين حياة المصريين والوصول بمصر إلى بر الأمان».