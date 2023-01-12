تراجع مؤشرات البورصة خلال أسبوع.. و«السوقى» يفقد 13 مليار جنيه

أظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية تراجع مؤشرات السوق خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إى جى إكس 30" بنسبة بلغت 2.82%، ليغلق عند مستوى 15551.47 نقطة.

كما هبط المؤشر الثانوي "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 3.9%، ليختتم الأسبوع عند مستوى 2908.08 نقطة، ما ساهم فى تراجع المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 3.06%، لينهى تعاملات الأسبوع عند مستوى 4234.81 نقطة.

وأشار التقرير الصادر منذ قليل، والذى حصل "الدستور" على نسخة منه، إلى تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بنسبة بلغت 1.24%، بما يعادل 13 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و20 مليار جنيه، مقارنة بتريليون و33 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي.

ولفت التقرير إلى وصول قيمة التداولات بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع المنقضي إلى 28.1 مليار جنيه، مقابل 11.1 مليار جنيه الأسبوع الماضي، فيما سجلت أحجام التعاملات مستوى 3.304 مليار ورقة مالية، مقارنة بـ4.920 مليار ورقة مالية الأسبوع الماضي، تمت من خلال تنفيذ نحو 348 ألف صفقة بيع وشراء، مقابل 380 ألف صفقة بيع وشراء الأسبوع الماضي.

وألمح تقرير البورصة المصرية إلى استحواذ سوق الأسهم على 44.4% من إجمالي قيمة التعاملات بسوق داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول على السندات نحو 55,6%.

وأكد التقرير استحواذ المستثمرين المصريين على 83.6% من إجمالي تعاملات السوق منذ بداية العام، وذلك بعد استبعاد الصفقات، فيما استحوذ المستثمرون الأجانب على 6.8% والعرب على 8.6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وكشف التقرير عن استمرار الاتجاه البيعى للأجانب، حيث سجل صافى مبيعاتهم نحو 285.5 مليون جنيه، فيما اتجه المتعاملون العرب نحو الشراء مسجلين صافي شرائي بقيمة 85.7 مليون جنيه على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.