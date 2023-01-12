10 ضوابط عاجلة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

يرصد "الدستور" تفاصيل وضوابط المدارس الثانوية استعدادا لانطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي السبت المقبل 14 يناير 2023.

وأعلنت المدارس الثانوية عددا من التنبيهات العاجلة للطلاب بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تمثلت في:

1 - ممنوع وضع أي برنامج أو ملف أو تهكير التابلت أو العبث ببرامج التابلت أو التغيير في البروكسي، لأن كل هذا يؤثر على منصة الامتحان ويؤدي للخروج من الامتحان وعدم إتاحة الدخول مرة أخرى إلا طريق مسئول الIT.

2 - ضرورة تحديث التابلت وخاصة منصة الامتحان لتكون بالإصدار رقم v1.6.9.

3 - عدم فتح الكتب الدراسية الإلكترونية على التابلت أو فتح نوافذ أو استخدام أي برامج أخرى وقت الامتحان، وعدم تغيير “مود التابلت” إلى الشاشة السوداء.

4 - عدم إلغاء شريط المهام الموجود أسفل شاشة التابلت.

5 - شحن بطارية التابلت وزيادة زمن توقف الشاشة إلى الحد الأقصى وهو ٣٠ دقيقة.

6 - كتابة كود الامتحان المسلم للطالب بطريقة سليمة وكذلك كلمة السر “الباسورد”.

7 - عدم تقسيم الشاشة على المنصة لأن تقسيمها سوف يغلق الامتحان، ما يترتب عليه الخروج من الامتحان.

8 - بعد الانتهاء من حل الأسئلة لابد من بالضغط على إنهاء أو تسليم.

9 - على الطالب ألا يخرج إلا بعد التأكد من تسليم الامتحان.

10 - فى حالة وجود أي مشكلة وخاصةً مشكلة عدم تسليم الامتحان على الطالب ألا يغادر اللجنة ولا المدرسة إلا بعد التوجه لمسؤل الـIT بالمدرسة لحل المشكلة.