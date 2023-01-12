الخميس 12 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

10 ضوابط عاجلة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

الثانوية العامة
الثانوية العامة

يرصد "الدستور" تفاصيل وضوابط المدارس الثانوية استعدادا لانطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي السبت المقبل 14 يناير 2023.

وأعلنت المدارس الثانوية عددا من التنبيهات العاجلة للطلاب بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تمثلت في:

1 - ممنوع وضع أي برنامج أو ملف أو تهكير التابلت أو العبث ببرامج التابلت أو التغيير في البروكسي، لأن كل هذا يؤثر على منصة الامتحان ويؤدي للخروج من الامتحان وعدم إتاحة الدخول مرة أخرى إلا طريق مسئول الIT.

2 - ضرورة تحديث التابلت وخاصة منصة الامتحان لتكون بالإصدار رقم v1.6.9.

3 - عدم فتح الكتب الدراسية الإلكترونية على التابلت أو فتح نوافذ أو استخدام أي برامج أخرى وقت الامتحان، وعدم تغيير “مود التابلت” إلى الشاشة السوداء.

4 - عدم إلغاء شريط المهام الموجود أسفل شاشة التابلت.

5 - شحن بطارية التابلت وزيادة زمن توقف الشاشة إلى الحد الأقصى وهو ٣٠ دقيقة.

6 - كتابة كود الامتحان المسلم للطالب بطريقة سليمة وكذلك كلمة السر “الباسورد”.

7 - عدم تقسيم الشاشة على المنصة لأن تقسيمها سوف يغلق الامتحان، ما يترتب عليه الخروج من الامتحان.

8 - بعد الانتهاء من حل الأسئلة لابد من بالضغط على إنهاء أو تسليم.

9 - على الطالب ألا يخرج إلا بعد التأكد من تسليم الامتحان.

10 - فى حالة وجود أي مشكلة وخاصةً مشكلة عدم تسليم الامتحان على الطالب ألا يغادر اللجنة ولا المدرسة إلا بعد التوجه لمسؤل الـIT بالمدرسة لحل المشكلة.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المدارس الثانوية امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2023 الثانوية مدارس الثانوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

اكتشاف حقل غاز جديد بشرق دمنهور

بعد الإعلان عنها.. تفاصيل تعديلات ضريبة «القيمة المضافة» لدعم القطاع الصناعي

السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة المهندسين

حبس تشكيل عصابى بتهمة النصب على أحد تجار الأدوات المنزلية فى البحيرة

فحص 1121 مريضًا في قافلة طبية بالإسكندرية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

فصل التيار الكهربائى أسبوعًا عن بعض المناطق بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أخطر ما يخشى منه على هذا الوطن.. خيول طروادة!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

محمد العسيري

ما بعد الحنين بمسافة

ماجد حبته

دافوس فى مقره الشتوى!

أحمد البنا

«مولاى إنى ببابك».. الشيخ النقشبندى

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

صور

تشييع جثمان والد ريم البارودى من مدينة نصر

مباراة فيوتشر وبيراميدز فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال