الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن تعويضات متضرري خزان أسوان والسد العالي

السد العالى
السد العالى

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا حمل رقم 96 لسنة 2023 بشأن التصرف بالمجان في التعويضات العينية وصرف التعويضات النقدية لمن لم يتم تعويضهم من المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الخميس، القرار الذي يتضمن في مادته الأولى الموافقة على التصرف بالمجان بتمليك المتضررين المستحقين والمبينة أسماءهم في الكشوف أرقام 1 و2 و3 المرفقة بالقرار أو ورثتهم بحسب الأحوال لمساحات الأراضي الفضاء أو الأراضي القابلة للزراعة والمبينة مواقعها ومساحاتها قرين كل منهم.

كما تضمنت المادة الثانية من القرار الموافقة على التصرف بالمجان بتمليك المتضررين المستحقين والمبينة أسماؤهم في الكشف رقم 4 المرفق بالقرار أو ورثتهم بحسب الأحوال للوحدات السكنية المبينة قرين كل منهم وتتحمل الخزانة العامة للدولة ثمنها لصالح صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتضمنت المادة الثالثة من القرار الموافقة على أن يصرف للمتضررين المستحقين والمبينة أسماؤهم في الكشفين رقمي 5 و6 المرفقان بالقرار، أو ورثتهم بحسب الاحوال، من الخزانة العامة للدولة المبالغ النقدية المبينة قرين كل منهم ومجموعها 33 مليونا و640 الفا و191 جنيها و61 قرشا.

كما تضمنت المادة الرابعة من القرار بأن يتولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التوقيع على عقود التصرفات المشار إليها في المادة الثانية من القرار، ويتولى محافظ أسوان التوقيع على عقود التصرفات المشار إليها في المادة الأولى منه والإذن بصرف المبالغ المشار إليها في المادة الثالثة من القرار.

وجاء في المادة الخامسة من القرار بأنه يُشترط لانعقاد التصرفات، أو لصرف المبالغ النقدية، تقديم إفادة رسمية مُعتمدة من الجهة الإدارية المُختصة بمحافظة أسوان، إلى المختص بالتوقيع على عقد التصرف أو الإذن بالصرف، بعدم سابقة حصول المتضرر أو ورثته، على تعويض جراء بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.

من ناحية أخرى، نشرت الجريدة الرسمية بنفس العدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2023 بإلغاء بعض البنـود بالكشوف المرفـقـة بـقـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2020 بشـأن التـصـرف بالمجان التعويضات العينية وصرف تعويضات نقدية لمن لم يتم تعويضهم من المتضررين من بناء وتعليـة خـزان أسـوان وإنشاء السد العالي والخاصة بالمدرجين بالكشوف الذين ثبت سبق تعويضهم، وجاء في مادته الأولى أنه تلغى من الكشوف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2020 بنود المدرجين بهذه الكشوف التي سبق تعويضهم.

صرف التعويضات النقدية خزان اسوان إنشاء السد العالي أسوان لمساحات الأراضي صندوق الاسكان الاجتماعي

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