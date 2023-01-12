الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تجربة عملية لمكافحة التلوث البترولى بنهر النيل في أسوان (صور)

الفعاليات
الفعاليات

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد، اليوم الخميس، بحضور فعاليات التجربة السنوية العملية لمكافحة التلوث البترولى بنهر النيل بمرسى الأعقاب (طيبة 8).

نفذ فعاليات التجربة، مركز مكافحة التلوث البترولى النهرى بأسوان التابع لشركة "بتروسيف"، بالتعاون مع الجهات المعنية من إدارات البيئة والمراسى بالمحافظة، وشرطة المسطحات المائية والحماية المدنية ، وهيئة الرى والصرف، بالإضافة إلى ممثلى الهيئة المصرية العامة للبترول، وممثل الشركة من المركز الرئيسى.

جاء ذلك فى إطار التعاون المتواصل بين وزارة البترول ومحافظة أسوان فى مجال الحفاظ على الموارد المائية وحماية البيئة بنهر النيل. 

وأكد محافظ أسوان أن تنفيذ التجربة العملية بشكل سنوى يأتى بالتزامن مع سياسة الدولة لتكثيف ومضاعفة الجهود من أجل حماية مجرى نهر النيل من التعديات ومجابهة مختلف مصادر التلوث والحد من مخاطره. 

وأشار إلى أهمية هذه التجارب العملية فى نشر ورفع الوعى بمبادئ السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، بجانب  التوعية بالمخاطر وأساليب تجنبها حيث يعد ذلك خط الدفاع الرئيسى لمنع وقوع الحوادث مما يؤدى إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات. 

من جانبها، أوضحت المهندسة فاطمة إبراهيم، أن التجربة العملية شهدت مشاركة فعالة من مراكز الغردقة والسويس والتبين وأسيوط، تم خلال فرض سيناريو وهمى لحدوث تسريب بقعة من الديزل فى النيل تقدر بـ 3.5 م3 أمام مقر شرطة المسطحات مجهولة المصدر متجه شمالاً مع التيار. 

ولفتت أنه تم وضع استراتيجية للمكافحة فى ثلاث مواقع حيث يشمل الموقع الأول تأمين موقع محطة مياه بهريف 2 وذلك 25 عن طريق  متر من الحواجز الماصة للزيت، فيما يشمل الموقع الثانى موقع الاسترجاع أمام مركز المكافحة، وتم فرد 200 متر حواجز مطاطية ومنظومة استرجاع ميكانيكية وخزان عائم لإستقبال المخلفات السائلة، بينما تضمن الموقع الثالث شاطئ المغارة حيث تم عمل مكافحة شاطئية يدوية للبقع الزيتية المنتشرة على الشاطئ. 

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أسوان الهيئة المصرية العامة للبترول التلوث البترولى السلامة والصحة المهنية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المسطحات المائية بنهر النيل حماية البيئة رفع الوعي

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