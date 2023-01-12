الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

وفرة في المعروض بأسعار مخفضة| «أهلًا رمضان» تُعلن أسعار السلع الغذائية

منافذ أهلا رمضان
منافذ أهلا رمضان

واصلت الدولة المصرية إطلاق معارض “أهلا رمضان”، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مُخفضة.

وقررت الدولة إطلاق معارض أهلا رمضان اعتبارًا من أول يناير 2023، على أن تستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم، دعما للمواطن في مواجهة موجة الغلاء.

وشملت أسعار السلع الغذائية في معارض “أهلا رمضان”..

- سعر كيلو السكر المعبأ 17 جنيها.

- سعر كيلو أرز معبأ 15 جنيها.

- سعر شيكارة أرز 10 كيلو 150 جنيها.

- سعر شيكارة دقيق 25 كيلو 375 جنيها.

- سعر شيكارة مكرونة 10 كيلو 155 جنيها.

- سعر شيكارة مكرونة 5 كيلو 78 جنيها.

- سعر كيس مكرونة معبأ 350 جرام 7 جنيهات.

- سعر زجاجة زيت 5 كيلو 270 جنيها.

- سعر زجاجة زيت 3 كيلو 137 جنيها.

- سعر زجاجة زيت ذرة 2 كيلو 128 جنيها.

- سعر زجاجة زيت 700 جرام 36 جنيها.

- سعر علبة سمن 2 كيلو 90 جنيها.

- سعر علبة سمن 1 كيلو 45 جنيها.

- سعر باكو شاي 40 جرام 5 جنيهات.

- سعر علبة جبنة 250 جرام 14 جنيها.

- سعر علبة طحينة 700 جرام 17 جنيها.

- سعر علبة مربى 1 كيلو جرام 30 جنيها.

- سعر كرتونة ملح بونو عدد 20 كيس 15 جنيها.

- سعر علبة مرقة دجاج مكعب 25 جنيها.

- سعر قالب لانشون 700 جرام 17 جنيها.

- سعر زجاجة خل 1 لتر 3 جنيها.

ولعبت منافذ الدولة مثل "أمان" و"كلنا واحد" و"أهلا رمضان"، عاملا هامًا على المستوى الاجتماعي، في ظل احتياج المواطن لسلع مدعمة بأسعار مُبسطة، حيث حرصت على وجودها في منافذها الخاصة لمساعدة المواطن.

أهل ا رمضان ارتفاع اسعار السلع الأساسية الاسواق يناير

رئيس التحرير

وائل لطفي

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