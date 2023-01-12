«مياه المنيا» تجري استطلاع رأي نحو ميكنة الخدمات بمركزي مطاي والعدوة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، عن إجراء استطلاع رأي إلكتروني عبر الصفحة الرسمية للشركة للعملاء بمركزي مطاي والعدوة شمال المحافظة نحو ميكنة الخدمات وانسجامًا مع الفكر السياسي الهادف إلى التحول الرقمي.

يأتي ذلك ضمن التعاون المشترك بين الشركة ووزارة التنمية المحلية وتحت إشراف القابضة للمياه؛ فيما يخص مشروع (تعزيز استدامة خدمات المياه بصعيد مصر) والذي يتم تنفيذ أنشطته بمحافظة المنيا بمركزي ( مطاي، والعدوة )، وكذلك تنفيذ استطلاع رأي ميداني يستهدف عدد (500) مواطن كعينة عشوائية بالمركزين.

ونفذت الشركة بتنفيذ حملات للتوعية وطرق الأبواب واستطلاعات رأي دورية على مدار العام الماضي ضمن خطة توعوية معدة مسبقًا، حيث يتم تنفيذ عدد(200) استطلاع شهري بكل مراكز المحافظة، بواقع ٩ مراكز.

وتهدف الاستطلاعات إلى التعرف على رأي العملاء في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة، واستقبال الاستفسارات والشكاوى، ومن ثم يتم تحليل تلك الاستطلاعات لاتخاذ اللازم في ضوء البيانات المتاحة.