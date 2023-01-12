أمطار رعدية وشبورة مائية.. «الأرصاد» تحذر من طقس الجمعة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انقلاب جوي ومنخفض جديد تشهده البلاد بداية من اليوم الخميس، حيث من المتوقع سقوط الأمطار الرعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأعلنت الهيئة من خلال منشورٍ لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن هناك فرصة لسقوط الأمطار الرعدية على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، والتي تمتد إلى مناطق القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتشهد البلاد أيضًا نشاط الرياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ولذلك حذرت من الطقس خلال الأيام المقبلة.

كما حذرت الأرصاد الجوية من الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وناشدت الهيئة بضرورة عدم الخروج من منازلهم في أوقات ذروة الطقس السيئ والخروج فقط عند الضرورة، وقالت مع سقوط الأمطار سوف يسود طقس بارد، وتصل درجة الحرارة على القاهرة وجنوب وشمال محافظات الوجه البحري إلى 18 درجة خلال ساعات النهار في الأيام المقبلة.

وتشهد البلاد طقسًا باردًا في الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كما يشهد الطقس، أمطارًا خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 50% على مناطق القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ومن جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة:

-القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى (19) - والصغرى (11) درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى (17) - والصغرى (13) درجة.

- جنوب سيناء: العظمى (22) - والصغرى (13) درجة.

- شمال الصعيد: العظمى (19) - والصغرى (8) درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى (21) - والصغرى (9) درجات.