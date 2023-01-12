الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

لماذا يجب على الشركات الاهتمام بالتسويق الإلكتروني في السنوات القادمة؟

التسويق الإلكتروني
التسويق الإلكتروني

مع قيام المزيد من المستهلكين والشركات بالتسوق والبحث عن المنتجات عبر الإنترنت، أصبح من الضروري للشركات إدراك أهمية التسويق عبر الإنترنت، فعندما ترى مدى فعالية التسويق عبر الإنترنت، يمكنك البدء في تنمية عملك بطرق جديدة تمامًا، فمع نمو التكنولوجيا، من الضروري أن يكون لديك خطة تسويق فعالة عبر الإنترنت، ويساعدك التسويق عبر الإنترنت على الاستمرار في تنمية أعمالك، وفيما يلي أسباب تجعل التسويق مهمًا للغاية.

لمعرفة المزيد حول سبب أهمية التسويق عبر الإنترنت للشركات اليوم، ففي هذا الموضوع، سنناقش بالاستعانة بموقع webfx.

أهم أسباب التسويق عبر الإنترنت، مما يساعد عملك على رؤية قيمة قناة التسويق هذه.

عملاؤك متصلون بالإنترنت

التسويق عبر الإنترنت مهم جدًا لأن عملائك متصلون بالإنترنت، فبالنظر إلى وجود أكثر من  4.2 مليار شخص على الإنترنت، فهي فرصة رائعة لك للوصول إلى عملاء متوقعين يبحثون عن عملك، حيث هناك مليارات الأشخاص عبر الإنترنت في انتظار العثور على شركتك.

بصفتك مسوقًا، فأنت تريد الوصول إلى العملاء المحتملين حيث يعيشون ويعملون ويتسوقون ويحصلون على المعلومات ويبحثون عن الترفيه، ويتم فعل كل هذا في مكان واحد وهو: الإنترنت.

حتى لو كنت تعمل محليًا، فإن جمهورك متصل بالإنترن، لهذا السبب تستخدم المؤسسات في قطاع الرعاية الصحية، مثل المستشفيات  وجراحي العظام والمزيد، التسويق عبر الإنترنت للترويج لخدماتهم وتوسيع نطاق رعايتهم.

يعد التسويق عبر الإنترنت ذا قيمة لعملك لأنه يساعدك على التواصل مع العملاء المتوقعين الأكثر اهتمامًا بعملك.

أنها تخلق اتصال ثنائي الاتجاه

العلاقة هي قيمة لجمهورك لأنهم يريدون أن يُنظر إليهم على أنهم أكثر من مجرد رقم وهم أكثر عرضة لاختيار الشركات التي تقدرهم كفرد، على سبيل المثال، إذا كان المستهلك أو الشركة يشتري نظام HVAC جديد تمامًا، وهو استثمار كبير، فمن المهم أن يشعروا بالراحة عند طرح الأسئلة لأنه يمكن أن يؤدي إلى البيع أو يوقفه.

ستوفر وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا للمستهلكين منصة ملائمة لطرح الأسئلة، والتي قد تؤدي بعد ذلك إلى طلب عرض أسعار أو اجتماع فردي مع مندوب مبيعات.
عندما يكون لديك اتصال ثنائي الاتجاه، فإن جمهورك لا ينظر إليه على أنك تحاول بيع أشياء لهم، بل  سوف يرونك كمصدر قيم للمعلومات التي تساعدهم في عملية الشراء،
من خلال بناء علاقة وفتح اتصال مع جمهورك، فإنك تزيد من احتمالية أن يصبحوا عملاء، كما أنه يزيد من فرص تحولهم إلى عملاء متكررين.
التسويق عبر الإنترنت مهم لأنه يساعدك على التواصل بشكل أفضل مع جمهورك.
يزيد من وضوح عملك

عندما تريد المزيد من الأشخاص للتحقق من عملك، يجب عليك زيادة ظهور عملك، وقد يكون من الصعب القيام بذلك من خلال التكتيكات غير المتصلة بالإنترنت لأنك لا تملك الكثير من التحكم في من يرى موادك التسويقية.
من خلال التسويق عبر الإنترنت، فإنك تعرض عملك لمئات الأشخاص، فيمكن للأشخاص الوصول إلى موقع الويب الخاص بك أو وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وهذا يعني أن عملك مرئي لجمهورك في جميع الأوقات.

إضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام طرق تسويق رقمية أخرى للوصول إلى جمهورك وزيادة ظهور علامتك التجارية، وتتضمن بعض الاستراتيجيات  تسويق المحتوى والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحتى  تسويق الفيديو، وتعني رؤية العلامة التجارية أن المزيد من الأشخاص أصبحوا على دراية بعملك.
عندما يكون الناس أكثر دراية بعملك، فمن المرجح أن يختاروا عملك عندما يكونون مستعدين للتحويل من المكان المعتاد اليك، حيث يختار الأشخاص العلامات التجارية المألوفة لديهم، لذا فإن عرض العلامة التجارية هذا يوجههم نحو اختيار عملك عندما يكونون جاهزين للتحويل.

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شركات التسويق الإلكتروني الفيديو وسائل التواصل الاجتماعي علامة تجارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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