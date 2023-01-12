الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع.. و«السوقى» يربح 7 مليارات جنيه

البورصة المصرية
البورصة المصرية

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية معاملات اليوم الخميس- آخر تعاملات الأسبوع، على تباين، حيث واصلت المؤشرات الثانوية تراجعها، فيما واصلت المؤشرات الرئيسية ارتفاعها، مدعومة بعمليات شراء منتقاة على بعض الأسهم الكبرى والقيادية بالسوق من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية وبعض من الأفراد العرب، تلك التى قابلتها عمليات بيع موسعة من جانب المؤسسات المالية الأجنبية والعربية والأفراد المصريين على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 7 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و20 مليار جنيه، مقابل تريليون و13 مليار جنيه بختام معاملات أمس الأربعاء.

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إى جى إكس 30" تعاملات اليوم الخميس صاعدًا على استحياء، لينهى التعاملات مرتفعًا بنسبة بلغت 15. 0%، بما يعادل 23.37 نقطة، لينهى الأسبوع عند مستوى 15551.47 نقطة، فيما تراجع المؤشر الثانوي "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 07. 0%، بما يعادل 2.09 نقطة خسارة، لينهى العاملات عند مستوى 2807.08 نقطة، في الوقت الذي ارتفع فيه المؤشر الأوسع نطاقًا "إى جى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 16. 0%، بما يعادل 6.95 نقطة، ليختتم تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 4234.81 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها مستوى 2.59 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 588.9 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 71.9 ألف صفقة بيع وشراء.

اسهم و مؤشرات البورصة المصرية اخر تعاملات الاسبوع واصلت المؤشرات الرئيسية ارتفاعها عمليات شراء منتقاه على بعض الاسهم الكبري و القيادية بالسوق من قبل المؤسسات المالية و صناديق الاستثمار المصرية عمليات بيع موسعة من جانب المؤسسات المالية الاجنبية و العربية ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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