الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الطب الوقائى: ربع مليار جنيه سنويًا للأمصال اللازمة لحالات العقر

الدكتور عمرو قنديل،
الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي

قال الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الوزارة تنفق سنويًا ما يقرب من ربع مليار جنيه على الأمصال واللقاحات اللازمة لحالات العقر.

وأوضح أن حالات العقر زادت سنويًا بسبب الكلاب لتصل لـ80% مقارنة بالقطط التي تتسبب في 10% من الحالات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني لمناقشة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة انتشار الحيوانات الضارة بمعظم محافظات الجمهورية فى ضوء الاستراتيجية التى تم التوافق عليها مع الحكومة وبعض الجمعيات الأهلية المختصة بالرفق بالحيوان.

وسأل النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، عن كيفية التعامل مع حالات العقر ومع الحالة التي توفيت في حدائق الأهرام بسبب محاصرة الكلاب لها.

وردت منى خليل رئيس جمعية الرفق بالحيوان: نزلنا في المنطقة الكائنة بحدائق الأهرام وتم تطعيم الكلاب.

اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الرفق بالحيوان الطب الوقائي النائب عمرو درويش النائب أحمد السجيني جهود وزارة الصحة

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