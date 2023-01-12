السجيني يطالب بإنشاء لجنة عليا لمواجهة انتشار الحيوانات الضالة

طالب النائب أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، بضرورة التنسيق مع الوزارات المعنية لمواجهة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية.

وأشاد السجيني بجهود وزير الزراعة السيد القصير في هذا الملف وكذلك جهود وزارة الصحة وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفّار وزير الصحة.

وقال السجيني إن الوزارات المعنية تقوم بدورها لكن علينا أن ننسق بين الوزارات من خلال اللجنة العليا حتى تتكامل الجهود.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني لمناقشة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية في ضوء الاستراتيجية التي تم التوافق عليها مع الحكومة وبعض الجمعيات الأهلية المختصة بالرفق بالحيوان.

وطالب السجيني بإنشاء لجنة عليا تساهم في التنسيق مع الجهات المعنية بما ينهي هذه الأزمة لمواجهة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية على أن تشارك في اللجنة كافة الجهات المعنية ووزارة المالية لتوفير التمويل اللازم.

ومن جانبها حذرت منى خليل رئيس جمعية الرفق بالحيوان من غياب الوعي في التعامل مع الحيوانات مشددة على أهمية التوعية بفكرة التطعيم الجماعي و قالت أن التعاون مع المنظمات الدولية في هذا الملف يتطلب أن يكون هناك جدية و تظهر في صياغة التشريعات و المخاطبة الرسمية من جانب الحكومة لهذه المنظمات على أن يكون الخطاب مقرون بمضمون تنفيذي يمس جدية الحكومة في التعامل مع الأمر.

وأوضحت أن الاهتمام بالتشريعات ضرورة لتحقيق عنصر الجدية في التعامل العلمي السليم للمشكلة.