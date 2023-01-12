الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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معمل العيادة الشاملة بمستشفيات جامعة طنطا يحصل على الاعتماد الدولي

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، عن حصول قسم الباثولوجيا الاكلينيكية بكلية الطب جامعة طنطا على الاعتماد الدولي لمعمل العيادة الشاملة بمستشفيات الجامعة، والحصول على شهادة الأيزو الخاصة بالمعامل الطبية من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) في تحاليل الكيمياء الاكلينيكية والميكروبيولوجي طبقًا للمواصفات ISO 1518: 2012.

وأكد الدكتور محمود زكي، حرص الجامعة الدائم على تأهيل المعامل العلمية بالجامعة للاعتماد، وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية والتقنية المتخصصة، مشيدًا بدور كلية الطب في تطوير معمل قسم الباثولوجيا الاكلينيكية، وبالكوادر البشرية المؤهلة التي تضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

وهنأ الدكتور محمود زكي، رئيس الجامعة الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب على هذا الإنجاز، مشيداً بدور إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين على تحقيق هذا الإنجاز، موجهًا خالص شكره لفريق العمل برئاسة الدكتورة أماني أبو العنين رئيس قسم الباثولوجيا الاكلينيكية والدكتورة أمل البندارى مدير المعمل والدكتورة نيفين نعيم، والدكتورة أميرة عريبى.

طبقا للمواصفات ISO 1518 2012 معمل العيادة الشاملة بمستشفيات الجامعة يحصل على الاعتماد الدولي أجهزة الطبية أحدث الأجهزة الاجهزة الطبية الاعتماد الدولي الخدمات الطبية للمرضى الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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