الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«العامري» و«الصفدي» يبحثان تطورات العراق والأردن

ارشيفية
ارشيفية

بحث رئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري، ورئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، اليوم، تطورات الوضع في العراق والمنطقة.

وقال مكتب العامري في بيان، إن "العامري" استقبل في مكتبه ببغداد اليوم، رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي والوفد المرافق له الذي ضم دبلوماسيين ورؤساء الكتل في البرلمان الأردني.

وأضاف أنه تم بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنها تطورات الوضع في كل من العراق والأردن ودول المنطقة، لافتا إلى أنه تم مناقشة سبل تطوير العلاقات الأقتصادية والتجارية لما فيه مصلحة البلدين.

وتابع أنه في ختام اللقاء وجه الوفد الأردني دعوة رسمية إلى العامري لزيارة عمان.

وفي وقت سابق، استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء أمس، رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية أحمد الصفدي والوفد المرافق له.

وأكد الجانبان أهمية تطوير العلاقات على المستوى التشريعي والتنفيذي بين العراق والأردن، وأهمية التنسيق المتبادل في مواجهة الأزمات والتحديات الاقتصادية المختلفة.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أن البرلمان يدعم مخرجات القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن.

وأكد، أن مجلس النواب العراقي  يدعم مخرجات القمة الثلاثية والاتفاقيات الثنائية بين البلدين في القطاع الأمني والصناعي والتجاري وملف الطاقة، وأهمية إنجاز الربط الكهربائي ومد أنبوب النفط إلى ميناء العقبة؛ لزيادة الإيرادات الوطنية وتعدُّد منافذ التصدير، مثمناً دعم المملكة والملك عبد الله الثاني للعراق في مواجهة التحديات، وتوطيد روابط العمل الثنائي، والتعاون في المجالات كافة.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب الأردني عن "اعتزازهم بنجاح أعمال الدورة الثانية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بين البلدين في السعي نحو تقديم كل الإمكانات لدعم أمن العراق واستقراره"، مؤكداً "أهمية تدعيم خطوات التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق والمشاريع الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها.

رئيس تحالف الفتح العراقي العراق مجلس النواب الأردني دبلوماسيين البرلمان الأردنى

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وائل لطفي

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