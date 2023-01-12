إصابة 4 مواطنين في تصادم بين دراجتين بخاريتين بالفيوم

أصيب 4 مواطنين في حادص تصادم بين دراجتين بخاريتين وسيارة ملاكي على طريق قرية سنهور، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصاب إلى مستشفى فيديمين المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان طريق قرية سنهور بمحافظة الفيوم، شهد وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين وسيارة ملاكى، أمام مدخل قرية وليدة، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث وتبين إصابة 4 وتم نقل 3 مصابين إلى مستشفى الفيوم العام، ومصاب إلى مستشفى فيديمين المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.