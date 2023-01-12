الخميس 12 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 4 مواطنين في تصادم بين دراجتين بخاريتين بالفيوم

حادث
حادث

 أصيب 4 مواطنين في حادص تصادم بين دراجتين بخاريتين وسيارة ملاكي على طريق قرية سنهور، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصاب إلى مستشفى فيديمين المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان طريق قرية سنهور بمحافظة الفيوم، شهد وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين وسيارة ملاكى، أمام مدخل قرية وليدة، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث وتبين إصابة 4 وتم نقل 3 مصابين إلى مستشفى الفيوم العام، ومصاب إلى مستشفى فيديمين المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

اصابة 4 مواطنين حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

اكتشاف حقل غاز جديد بشرق دمنهور

تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع.. و«السوقى» يربح 7 مليارات جنيه

مصدر باستاد «برج العرب» يكشف حقيقة إلغاء مباراة الأهلى والمصرى

موقع النيابة العامة.. أسرع استعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

السجن 7 سنوات للمتهم بسحل فتاة لسرقة هاتفها بالمعصرة

بعد ارتفاع الدولار.. تباين أسعار القطن خلال مزاد اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أخطر ما يخشى منه على هذا الوطن.. خيول طروادة!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

محمد العسيري

ما بعد الحنين بمسافة

ماجد حبته

دافوس فى مقره الشتوى!

أحمد البنا

«مولاى إنى ببابك».. الشيخ النقشبندى

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

صور

تشييع جثمان والد ريم البارودى من مدينة نصر

مباراة فيوتشر وبيراميدز فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال