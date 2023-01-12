الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قافلة دعوية بكفر الشيخ لنشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة

القافلة الدعوية
القافلة الدعوية

شهدت المدارس والمعاهد وقصر الثقافة ومراكز الشباب بعدد من مدن محافظة كفر الشيخ، قافلة دعوية من الازهر الشريف، برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وااللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وإشراف ومتابعة الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمود الهواري،الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية.

واستقبل القافلة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، والدكتور عادل عبد الصمد يوسف، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ.

وأشاد  اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بدور الأزهر الشريف في تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الوسطية والاعتدال، ومحاربة الأفكار الهدامة، موجها بفتح جميع الأبواب أمام القوافل الدعوية، والتي تأتي تنفيذًا لإستراتيجية الأزهر الشريف ورسالته السامية في الحفاظ على الوعي المجتمعي وحماية القيم المجتمعية والأخلاقية، والحفاظ على المجتمع المصري من كل محاولات العبث بأمنه واستقراره.

وأضاف الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، تقوم القافلة بنشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والأخذ بأيدي الشباب وتبصيرهم بالمخاطر؛ وذلك من خلال ندوات في المدارس، والمعاهد، وقصر الثقافة، ومراكز الشرطة، ومراكز الشباب. وذلك للعبور بالمجتمع إلى بر الأمان، وحثهم على التحلي بالأخلاق الحميدة، كما تتعرض القافلة الدعوية للحديث عن مكانة الوطن، وواجب الدفاع عنه، والتحذير من الشائعات، وذلك حفاظًا على أمن واستقرار مصر.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وخاصة تكثيف عمليات التعقيم والتطهير في مختلف المؤسسات الحكومية ولاسيما الخدمية منها لتردد المواطنين عليها بكثرة، تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الصدد ويأتي ذلك حفاظا علي صحة وسلامة كافة المواطنين خوفا من اصابتهم بهذا الفيروس.

الأزهر مدارس كفر الشيخ قافلة دعوية مفاهيم خاطئة

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