الخميس 12 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

محافظ الجيزة يتابع تجهيزات معرض «أهلا رمضان».. ومواطنون: ننتظره كل عام

معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، معرض “أهلا رمضان” بمنطقة فيصل للوقوف على التجهيزات النهائية قبل افتتاحه، والذي يقام بالتعاون مع الجهات المعنية والغرفة التجارية في عدد من المناطق بمختلف المحافظات، بهدف تخفيف العبء على المواطنين من خلال ضخ كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة إزالة أى عقبات قد تعيق معدلات التنفيذ، لإفتتاح المعرض خلال المدة الزمنية المحددة دون تأخير، والعمل على توفير مساحات كبيرة للمعرض لاستيعاب المواطنين والعارضين.

ويقول سراج الدين، البالغ من العمر ٤٣ عاما، أحد المواطنين، إن معارض اهلا رمضان لا خلاف عليه فهي طوق النجاة للمواطنين من كل عام قبل قدوم شهر رمضان المبارك، حيث أنه توفر كافة السلع والمنتجات التي يكون المواطنين بحاجة لها وبأسعار أقل من الأماكن الخارجية.

ومن جانبه اوضح محمود أحد المواطنين، البالغ من العمر ٥٠ عاما، أنه ينتظر افتتاح معرض رمضان في كل عام قبل قدوم الشهر الكريم لشراء الياميش ومخزون المنزل من المعرض كونه يوفر كافة السلع بأسعار تنافسية، مؤكدا على الدولة المصرية تتصدى بقوة لجشع التجار وغلاء الأسعار من خلال افتتاح تلك المعارض ومختلف المنافذ التابعة للدولة.

وأضاف طارق أحد المواطنين، أن معرض أهلا رمضان بالفعل تم افتتاحه في عدد من المناطق والمحافظات ولكنه لازال يشهد بعض الاستعدادات النهائية في منطقة فيصل، مطالبا بضرورة افتتاحه خلال الأيام المقبلة بوقت كافي قبل حلول الشهر الكريم، لكي يتمكن الأهالي من شراء مستلزماتهم بشكل مريح وعلى مراحل خلال الشهور المتبقية “يعني الواحد كل اول شهر مع القبض يروح يشتري شويه حاجات عشان منشتريش كل حاجة مرة واحدة وتحصل أزمة في باقي الشهر”

معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان
محافظ الجيزة اهلا رمضان أحمد راشد معرض أهلا رمضان منطقة فيصل السلع بأسعار مخفضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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