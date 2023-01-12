وكيل صحة دمياط يشن حملات ميدانية مفاجأة على المستشفيات الحكومية

قام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، بجولات ميدانية مفاجئة للمرور على عدد من المنشآت الطبية لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية بالمحافظة.

وقام وكيل الوزارة بتفقد مستشفي الحميات والمخزن الإقليمي لمتابعة انتظام سير العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والاطمئنان علي تواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ، والمعمل والأقسام الداخلية ومتابعة تطبيق نظم واشتراطات الحماية المدنية، وتم توجيه فرق خدمة المواطنين بالمتابعة الدورية على جميع أقسام المستشفى وحسن معاملة المرضى وذويهم وتم التأكيد علي متابعة توافر المخزون الإستراتيجي بالمخزن الإقليمي من المستلزمات الطبية، وتوزيعها بناء على الخطة الموضوعة علي منافذ تقديم الخدمة الطبية من المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة وفقاً للاحتياج ومؤشرات الأداء.

رافق وكيل وزارة الصحة خلال جولته سمير العزبي مدير التموين الطبي والمهندسة صابرين رشاد مدير الإدارة الهندسية وسامح صادق مراقب أول إدارة السلامة والصحة المهنية.

كما قام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط اليوم بالمرور على مستشفيات العام والصدر لمتابعة سير العمل بالمستشفيات وتواجد الأطقم الطبية بعدد كافي بأقسام الطوارئ والرعاية الحرجة ومتابعة أعمال الجودة وتوحيد نموذج الملف الطبي لجميع المستشفيات ومتابعة منظومة الصيانة الطبية وأعمال السلامة والصحة المهنية بالمستشفيات.

وتم التأكيد على مديري المستشفيات بمتابعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمخازن بصفة مستمرة وتم توجيه فرق خدمة المواطنين بالمتابعة اليومية على جميع أقسام المستشفى والفحص الدورى لصندوق الشكاوى لرصد أى مشاكل أو شكاوى وسرعة حلها وحسن معاملة المرضى وذويهم، حيث تابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط سير العمل في المستشفيات الحكومية في محافظة دمياط وحسن معاملة المرضي وأهاليهم في محافظة دمياط.