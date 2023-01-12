حكام مباريات اليوم وترتيب فرق مجموعة الصعيد فى دورى القسم الثانى

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن أسماء الحكام الذين سيقومون بإدارة المباريات الست التي ستقام اليوم في الأسبوع الرابع عشر للمجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد في دوري القسم الثاني حيث يقوم الحكم السيد منير من منطقة المنوفية بإدارة مباراة المقاصة والجونة.

ويديرعمرو جلال من منطقة الإسكندرية مباراة تليفونات بني سويف ولافيينا ويساعده إبراهيم مصطفى من منطقة المنيا وحسام عشري من منطقة الفيوم.

ويقوم الحكم عبدالحكيم ناصر من منطقة سوهاج بإدارة مباراة أسمنت أسيوط وكيما أسوان ويساعده مختار محمد ومحمد رأفت من منطقة سوهاج.

ويتولى الحكم محمود حسين من منطقة بني سويف إدارة مباراة شبان قنا وطامية ويساعده مصطفى عماد من منطقة سوهاج ومحمد مرغني من منطقة الوادي الجديد.

ويقوم الحكم أحمد عبدالسميع من منطقة أسيوط بإدارة مباراة المدينة المنورة والألومنيوم ويساعده محمد هارون ومحمد أحمد عبدالحميد من منطقة أسيوط.

ويدير الحكم أحمد حمدي من منطقة البحيرة مباراة النصر للتعدين وبترول أسيوط ويساعده هشام ربيع من منطقة المنيا وأحمد عبدالعزيز ومعهم ماجد محسن حكمًا رابعًا من منطقة قنا.

ترتيب فرق مجموعة الصعيد قبل مباريات اليوم:

بترول أسيوط 30 نقطة.

لافيينا 29 نقطة.

الجونة 27 نقطة.

المقاصة 25 نقطة.

النصر للتعدين 19 نقطة.

أسمنت أسيوط 17 نقطة.

الألومنيوم 16 نقطة.

كيما أسوان 16 نقطة.

ديروط 15 نقطة.

المنيا 14 نقطة.

ملوي 14 نقطة.

طامية 13 نقطة.

شبان قنا 12 نقطة.

الفيوم 12 نقطة.

تليفونات بني سويف 10 نقاط.

المدينة المنورة 9 نقاط.