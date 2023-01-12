ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الموتوسيكلات ببدر

ضبطت اجهزة الأمن بالقاهرة تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بمدينة بدر.

وتلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من (عامل ، مقيم دائرة القسم) بإكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه ، حال توقفها أمام العقار سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( 4 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وعثر بحوزةأحدهم على (فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب "توصيل الأسلاك" وحيازة السلاح بقصد حماية نشاطهم الإجرامى.

كما اعترفوا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية بذات الأسلوب، وأقروا بإرتكابهم عدد (7) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأقروا بقيامهم بالتصرف فى الدراجات النارية "متحصلات وقائع السرقة" بالبيع لدى عميليهما ("سيئ النية" – مقيمان بمحافظة القليوبية) وتم بإرشادهم ضبط المذكورين وكذا الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها بدائرة قسم شرطة السلام أول، وضبط بحوزة أحدهما (فرد خرطوش - طلقتين من ذات العيار) ، وبمواجهتهما أقرا بعلمهما بكون الدراجات من متحصلات وقائع سرقة وحيازة أحدهما للسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات وإتهموهم بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.