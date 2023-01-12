ضبط 3 بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بمصر الجديدة.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة القاهرة وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، وقرر أحدهم بأنه نظراً لعمله فى مجال السياحة رغب فى شراء العملات الأجنبية لتسهيل عملية حجز الفنادق للشركة محل عمله فتواصل مع المتهم الثانى والثالث لشراء العملة الأجنبية خارج السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.