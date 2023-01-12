موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية صوم يونان

تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 6 فبراير 2023، لبدء صوم نينوي والمعروف بصوم يونان، وذلك على مدار ثلاث أيام تنتهي في 8 فبراير الجاري.

ويقع صوم يونان قبل بداية الصوم الكبير بأسبوعين، والذي ينتهي الأربعاء المقبل، ليحتفل الأقباط بفصح يونان يوم الخميس في 9 فبراير 2023.

وتطلق الكنيسة الأرثوذكسية على مستوى جميع كنائسها، قداسات خاصة، إذ تقيم الكنائس الأرثوذكسية أكثر من قداسا لمشاركة عدد أكبر من الشعب القبطي في قداسات الصوم.

و"صوم يونان" هو صوم سنوي، ينقطع فيه أقباط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن المأكل والمشرب بداية من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الغروب، ويختتم مع موعد انتهاء القداس الإلهي الذي يُقام طوال فترة الصوم في فترة بعد الظهر، وعلى مدار الثلاثة أيام ينقطع الأقباط عن أكل الأسماك واللحوم، ويكتفون بما هو نباتى فقط.

وتنظر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى قصة يونان، التي تتعلق بوجود يونان النبي في بطن الحوت لمدة 3 أيام، على أنها رمز لقصة السيد المسيح مثلما صلبه وفي اليوم الثالث قام من الأموات، وعقب انتهاء الصيام تحتفل الكنيسة بفصح عيد يونان، وكلمة فصح تعني العبور، وأطلقت في العهد القديم على عيد الفصح اليهودي، وقد ذكرت بعض الكتب المسيحية أن البابا إبرآم بن زرعة أراد بذلك اتفاق كنيسة الأقباط مع الكنيسة السريانية في هذا الصوم من أجل المحبة، كما يوجد بينهما الائتلاف في العقيدة الأرثوذكسية، ويرجع البعض توقيت الصوم الواقع في فترة ما بعد عيد الغطاس وقبل الصوم الكبير.

فصح يونان

يعرف فطر صوم يونان بـ"فصح يونان"، وهو اصطلاح كنسي فريد لا يُستخدم إلا مع عيد القيامة المجيد، الذى يُطلق عليه أيضًا اسم "عيد الفصح"، ما يدل على أن الكنيسة تنظر إلى قصة يونان على أنها رمز لقصة المسيح، فالفصح كلمة عبرانية معناها "العبور"، وأطلقت فى العهد القديم على عيد الفصح اليهودى.