السيطرة على حريق بمنزل بمنطقة السلخانة بالفيوم دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق شب بمنزل، بمنطقة السلخانة بمدينة الفيوم، دون وقوع إصابات، وتحرر محصر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا ، بنشوب حريق ، بمنزل بمنطقة السلخانة خلف مواقف بني سويف، بمدينة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، إلى مكان الحريق، وتم السيطرة على الحريق، ولم يسفر عن وجود مصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

بحث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع وفد الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلى مركز تحديث الصناعة، أفضل السبل للتوسع في المشروعات الصناعية والاستثمارية على أرض المحافظة، وآليات تشغيل المصانع المتعثرة خلال المرحلة المقبلة، لدفع عجلة التنمية إلي الأمام، فضلاً عن خلق فرص عمل حقيقية للشباب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والمهندس أشرف رأفت مستشار رئيس الهيئة لتنمية المناطق الصناعية، والمهندس أحمد عبدالرؤوف مدير إدارة المشروعات والمدير التنفيذى لصندوق دعم المناطق الصناعية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء محمد سليم مستشار رئيس الهيئة للمجمعات والوحدات الصناعية، واللواء حسن الوروارى المدير التنفيذى لشركة التنمية الصناعية، والمهندس صابر جلال مدير المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وأشرف يوسف مدير فرع مركز تحديث الصناعة بالفيوم وبنى سويف، والمهندس أحمد الشرقاوي المدير الإقليمى لمنطقة الصعيد بمركز تحديث الصناعة، و أسامة مسعود، وعبد الله مختار، منسقى مشروعات الفيوم بالمركز.

خلال الاجتماع، استعرض محافظ الفيوم، الفرص الاستثمارية بالمحافظة، ومجالات التعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، من أجل تحقيق المزيد من الاستثمارات لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.