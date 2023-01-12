حكاية صورة لمعلم يطعم طالبا من ذوي الهمم.. و«شرف الدين» يوضح التفاصيل

كشف مصطفى شرف الدين، رئيس مجلس أمناء مدرسة كوم النور للتربية الفكرية بالدقهلية، تفاصيل التقاطه صورة أشاد بها المصريون، لمعلم يُطعم طالبا من ذوي الهمم في رحلة مدرسية.

وقال خلال مداخلة عبر برنامج زووم على القناة الأولى الفضائية، إنه يعمل في مدرسة الوحيدة بالدقهلية التي تعمل بنظام قسم الداخلي، حيث تتسلم المدرسة الطلاب يوم الأحد وتسلمهم لأهلهم يوم الخميس، ومنوها أنه من دوره التواصل مع المدرسة، ويجالس الأطفال يوم واحد شهريا، ويبحث عن احتياجات المدرسة ومشاركة المعلمين المجتمعية.

وتابع أنه ضمن النقاشات التي تمت أن المدرسة تتسلم الطلاب يوم الأحد وتسلمهم لأسرهم يوم الخميس، ليقترح أحد الزملاء أخذ الطلبة في رحلة مدرسية ليقوموا بإفراغ طاقتهم والخروج من نطاق المدرسة الدائم، مشيرا إلى أن كانت هناك عقبات لتلك المقترح على رأسها تكاليف الرحلة، معلقا: “أنا كرئيس مجلس أمناء متكفل بالأتوبيس والمشاركة المجتمعية، تم حضورا الموافقة من الجهات المختصة”.

وأوضح أنه تم تحديد الميعاد، حيث إن عدد الطلاب بالمدرسة 102 طالب “ابتدائي وإعدادي وتلمذة”، تم تقسيمهم على دفعتين، وكانت الدفعة الثانية التي ذهبت للرحلة أمس برنامجها يتكون من :- المتحف القومي للحضارات وغداء الطلبة في القرية الفرعونية، ثم الاختتام ببانوراما 6 أكتوبر".

ونوه أنه “وقت تناول الغداء كان مع التلاميذ مشرف، وأثناء الاطمئنان على الطلاب وجدت الأستاذ إبراهيم وهو يضع الأكل في فم الطفل بنفسه، ليضرب أروع الأمثلة في الاهتمام بالأطفال، فيما فوجئ أنه تم تصويره”، متمنيا أن يتم تكريم الأستاذ إبراهيم ليكون قدوة لكل المعلمين.