الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نفرتارى المقبرة المجهولة.. أحد أجمل المعالم الأثرية فى مصر والعالم

نفرتاري
نفرتاري

أكد موقع "ذا ترافيل" الكندي، أن الجميع على دراية بالهرم الأكبر في الجيزة وقبر توت عنخ آمون الغامض، والذي يعد أحد أفضل مناطق الجذب في وادي الملوك في الأقصر، ومع ذلك، فإن ما لم يسمع به البعض هو مقبرة الملكة نفرتاري (QV66) الأقل شهرة ولكنها مغرية وساحرة بنفس القدر.

وتابع أنه قد يكون مكان استراحة نفرتاري، الواقع في وادي الملكات الأقل زيارة في الأقصر، أقل شهرة مقارنة بمقابر نظرائها الملكيين؛ ومع ذلك، يمكن القول إنها واحدة من أكثر الأماكن فخامة في مصر، حيث تحوي ثروة من الرسوم التوضيحية الذهبية الضخمة تحت سقف مرصع بالنجوم المبهر، وآلاف السنين من التاريخ.

بماذا يشتهر وادي الملكات؟

وأكد الموقع الكندي، أن وادي الملكات، يعد موقعًا تاريخيًا رئيسيًا في مصر، ومكانًا مهمًا دُفن فيه العديد من زوجات الفراعنة القدماء، وفي السابق، كانت تسمى "Ta Set Neferu"، وترجمتها إلى "The Place of Beauty" - ويا لها من جمال هي بالفعل بعض مقابر هؤلاء الملكات  خاصة مقبرة الملكة نفرتاري.

ما هو الفرق بين وادي الملوك ووادي الملكات؟

قبر نفرتاري في وادي الملكات أمر لا بد منه للمسافرين الفضوليين وهواة التاريخ عندما يكونون في مصر - ولكن قبل الدخول إلى هذا القبو المهيب والمنطقة القديمة التي يقع فيها، قد يكون التمييز بين الاثنين مفيدًا للزوار الراغبين دون أي معرفة منهم.

نظرًا لأنه أكبر وأكثر ملكية وفخامة، فإن وادي الملوك المشهور عالميًا - حيث تم دفن العديد من فراعنة مصر القديمة - غالبًا ما يلقي بظلاله على وادي الملكات.

على الرغم من أن بعض العمال المهرة قاموا بتصميم وبناء المقابر في كل الوديان، إلا أن الكثير من أماكن استراحة الملكات لا تصدق تمامًا مثل الملوك.

هل مقبرة نفرتاري تستحق الزيارة؟

أكد الموقع الكندي، أنه من خلال زيارة مقبرة نفرتاري، يمكن للمسافرين المهتمين بالتاريخ والمشاهد الجميلة الاستمتاع بإحدى التجارب الفريدة لمصر - وهي تجربة يتم تجاهلها أحيانًا لصالح المزيد من المعالم السياحية الشهيرة.

وتابع أنها لم تكن لاعبة صغيرة في تاريخ مصر القديمة أيضًا؛ فقد كانت الملكة نفرتاري ملكة رمسيس الثاني - المعروف أيضًا باسم رمسيس الكبير، نظرًا لأنها كانت الملكة المحبوبة للملك المحترم، لم يبخل في تزويدها بقبر فخم، ويتميز موقع الدفن الفاخر الخاص بها بلوحات محفوظة جيدًا، مما يوفر نظرة ثاقبة للعادات والمعتقدات المصرية القديمة - يُظهر العديد منها الملكة مع الآلهة.

مصر الملكة نفرتاري مصر الحضارة الثقافة الفرع

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وائل لطفي

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