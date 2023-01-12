استمرار تراجع أسعار النفط عالميًا

استمر تراجع أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي بعد الكشف عن زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن الطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 8 سنتات أو 0.10% إلى 77.33 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات أو 0.10% إلى 82.59 دولار للبرميل.

إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن

وفي وقت سابق أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن إرجاء خطط إعادة بناء الاحتياطي النفطي الطارئ، وفقًا لما أفادت به وكالة "بلومبرغ".

كانت وزارة الطاقة الأمريكية أعلنت في ديسمبر الماضي عن عزمها البدء في إعادة تخزين احتياطي النفط الاستراتيجي، على أن تكون البداية بشراء 3 ملايين برميل الشهر المقبل.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان: لقد وضعت إدارة الطاقة خطة طويلة الأجل للانتقال من الإفراج إلى التجديد، ونحن ملتزمون بالقيام بذلك بطريقة توفر صفقة عادلة لدافعي الضرائب.

وأضافت: وزارة الطاقة ستختار فقط العطاءات التي تفي بالمواصفات المطلوبة للخام وبسعر يمثل صفقة جيدة لدافعي الضرائب، وبعد المراجعة الأولية للعروض، لن تقوم إدارة الطاقة بإجراء أي خطوة بشأن عروض التسليم في فبراير.

وتحاول الولايات المتحدة إعادة تعبئة المخزون النفطي في البلاد، عقب الإفراج التاريخي عن 180 مليون برميل من النفط من الاحتياطي، والذي أمر به الرئيس جو بايدن، في محاولة لترويض أسعار البنزين المرتفعة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

وخططت الإدارة الأمريكية للبدء في شراء النفط الخام عندما ينخفض لنحو 70 دولارًا للبرميل، وانخفض بالفعل النفط خلال الربع الأخير من 2022 كما انخفضت الأسعار القياسية الأمريكية قرب هذه المستويات الشهر الماضي.

وكانت الولايات المتحدة أنشأت احتياطي البترول الاستراتيجي - أكبر إمدادات طوارئ في العالم - في عام 1975 في أعقاب الحظر النفطي العربي.