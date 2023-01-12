الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أستاذ علاقات دولية: مشاركة السيسى فى احتفالات يوم الجمهورية الهندى تتويج للعلاقات بين البلدين

الدكتورة ايمان زهران
الدكتورة ايمان زهران

من المقرر أن يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالات يوم الجمهورية الهندي في نيودلهي بناء على دعوة من رئيس حكومتها. 

وفي هذا السياق قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن المشاركة المصرية تأتى تتويجًا لعمق العلاقات المصرية الهندية والتى تتزامن مع الذكرى السنوية الـ75 لتاريخ العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، فضلًا عن دلالة القاهرة كإحدى أهم المعادلات العربية بالتفاعلات الهندية بالشرق الأوسط.

وأضافت لـ"الدستور" أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز مجالات التعاون السياسي والاقتصادى، فضلًا عن استثمار الدور الجيوسياسي للقاهرة بوصفها البوابة الرئيسية للقارة الإفريقية، والاستفادة من التحركات المصرية فى إطار الاتفاقية القارية الإفريقية للتجارة والاستثمار.

وانطلاقًا من نظرية تنويع الشركاء، تسعى القاهرة وفقًا لخطتها التنموية 2030، لتنويع الشركاء بكافة المجالات الحيوية خاصة الاقتصادية والاستثمارية، وقياسًا على حجم التشبيكات المصرية الهندية فى إطار خطة الأسواق الناشئة للنهوض بمجالات التعافى الاقتصادى فيما بعد جائحة كورونا، وموازنة الانعكاسات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

العلاقات الدولية الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالات يوم الجمهورية الهندي نيودلهي المشاركة المصرية

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