الخميس 12 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

موجة من الطقس السىء تضرب عروس المتوسط.. والمحافظ يعلن تعطيل الامتحانات

النوات الشتوية
النوات الشتوية

شهدت محافظة الإسكندرية موجة من الطقس السيء والتقلبات الجوية المصطحبة بهطول أمطار رعدية ثلجية غزيرة منذ فجر اليوم.

 

ووفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الخميس أمطار تبدأ متوسطة الشدة تصل لغزيرة مع فرص تكون سحب رعدية مع تقدم ساعات النهار بنسبة حدوث 50-60% تقريبا.

 

وشملت الظواهر الجوية لهطول الأمطار الغزيرة انخفاض شديد في درجات الحرارة و هطول كرات الثلج مع استمرار شدة الرياح.

 

- تعطيل الامتحانات

ونظراً لسوء الأحوال الجوية، أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الامتحانات اليوم الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية طلاب ومعلمو المحافظة على أن يتم أداء المواد الدراسية من جداول امتحانات اليوم في موعد لاحق .

 

وأصدر الشريف تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية  اليوم الخميس 12 من يناير .

 

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو المديريات المختلفة.

 

وحذرت المحافظة المواطنين بتوخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى، وتقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏الحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

 

وأيضا عدم  ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وعدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق. 

النوات الشتوية الإسكندرية تعطيل الامتحانات الصرف الصحي عروس المتوسط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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