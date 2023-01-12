المونيتور: قناة السويس تنهى عام 2022 بإيرادات قياسية وتوقعات واعدة للعام الحالى

قال موقع المونيتور الأمريكي، إن قناة السويس تنهي عام 2022 بإيرادات قياسية، حيث تمثل شريان حياة رئيسي لمصر في وقت تواجه فيه مشاكل اقتصادية نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، والتوقعات لعام 2023 واعدة.

وأعرب مجموعة من الخبراء في تصريحات لموقع «المونيتور» الأمريكي، عن دعمهم لقرار الحكومة المصرية بالموافقة مؤخرًا على إنشاء صندوق خاص؛ لإدارة عائدات قناة السويس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس.

وأكدوا أن القرار، الذي تمت الموافقة عليه في ٢٠ يوليو الماضي، يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، كما سيساعد في تزويد القناة بالموارد التكنولوجية ومن ثم زيادة حصة التجارة العالمية وتعزيز حركتها.



وأشار «المونيتور» في تقريره، إلى إعلان هيئة قناة السويس تسجيلها رقمًا قياسيًا في أرباحها بلغ سبعة مليارات دولار خلال العام المالي 2021-2222، بزيادة قدرها 20٪ على أساس سنوي، مضيفًا أن القناة، التي تعد أقصر وأسرع طريق بحري بين آسيا وأوروبا، هى مصدر رئيسي للدخل القومي لمصر.

وقال عادل عامر، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، لـ«المونيتور»، إن موافقة الحكومة على صندوق قناة السويس تتماشى مع رؤية الدولة الاقتصادية للقناة، التي تعد مصدرًا رئيسيًا للدخل القومي لمصر.