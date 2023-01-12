تويتر: لا دليل على وجود ثغرة أمنية تسببت فى تسريب بيانات المستخدمين

قالت شركة "تويتر" إنه لا يوجد دليل على أن البيانات، التي بيعت في الآونة الأخيرة عبر الإنترنت، سُربت من خلال استغلال ثغرة أمنية في أنظمة الشركة، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

وكانت الشركة قالت إن بيانات 5.4 مليون حساب تعرضت للاختراق بسبب خلل اكتشفته أوائل العام الماضي، قبل أن تصلحه وتكشف عنه خلال الصيف.

وقال موقع "تويتر" في منشور على مدونة، إن 600 مليون من بيانات المستخدمين الأخرى "لا يمكن ربطها بالحادثة التي تم الإبلاغ عنها سابقًا، ولا بأي حادثة جديدة".



وأضاف: "لا يوجد دليل على أن البيانات تسنى الحصول عليها من خلال استغلال ثغرة أمنية في أنظمة تويتر"، من المحتمل أن تكون البيانات عبارة عن مجموعة من البيانات المتاحة بالفعل للجمهور على الإنترنت من خلال مصادر مختلفة".

وتداولت الصحف العالمية والمحلية، في نهاية ديسمبر الماضي، خبر زيادة عدد أحرف التغريدات على منصة التواصل الاجتماعي تويتر ليصل من 280 حرف لـ4000 حرف، بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة تويتر "إيلون ماسك" هذه الأخبار بشكل رسمي عبر رده في تغريدة خلال حسابه الشخصي على "تويتر" على استفسار أحد المتابعين بشأن زيادة عدد أحرف التغريدات، ليجيب "ماسك" بالتأكيد دون أن يحدد موعدًا رسميًا لإطلاق تلك الميزة الجديدة.

من جانبه، أعلن "إيلون ماسك"، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال الساعات الماضية، أن الشركة تنوي تدشين سلسلة من المزايا والخدمات التي بدورها ستحسن طرق تعامل المستخدمين مع المنصة، على رأسها إطلاق خدمة زيادة عدد حروف التغريدة الواحدة في المنصة من 280 حرف لـ4 آلاف حرف، محددًا موعد الانطلاق الرسمي في فبراير 2023، ونوه "ماسك" خلال التغريدة أن هناك خدمات أخرى تطلقها "تويتر" خلال الفترة القادمة، منها: إصلاح شامل وتطوير لواجهة المستخدم.