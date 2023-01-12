برق ورعد وأمطار غزيرة.. نوة الفيضة الكبرى تضرب الإسكندرية

ضربت محافظ الإسكندرية، فجر اليوم الخميس، أمطار رعدية غزيرة وبرق أضاء سماء المدينة الساحلية، في أول أيام نوة الفيضة الكبرى، وبالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بسقوط أمطار وتكون سحب رعدية.

وتتعرض الإسكندرية لموجة من الطقس السيئ، خلال نوة الفيضة الكبرى، حيث تعد من أشد نوات الشتاء بسبب أمطارها الرعدية الغزيرة، وارتفاع الأمواج، حيث يفيض البحر مما يؤدي إلى تعطل حركة الملاحة والصيد.

وتضرب الفيضة الكبرى عروس البحر بداية من اليوم 12 يناير، وتستمر لمدة 6 أيام، تكون هلالها الأمطار غزيرة رعدية، ويصحبها رياح جنوبية غربية، وترتفع أمواج البحر، حيث يرجع تسميتها بالفيضة بسبب أنه يفيض البحر خلال أيام النوة.

وأشار بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، أنه وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، تشهد المدينة اليوم الخميس أمطار تبدأ متوسطة الشدة قد تغزر أحيانًا مع وجود فرص لتكون سحب رعدية مع تقدم ساعات النهار وخاصة على شمال المحافظة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50-60% تقريبًا، فيما تصل سرعة الرياح 41كم/ساعة، غربية إلى شمالية غربية، وارتفاع الأمواج من 2إلر 2.5، حالة البحر من معتدل مضطرب.

ومن جانبه أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أنه يتم رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ قبل بدء النوة بـ24ساعة، ومع تلقى إنذار هيئة الأرصاد الجوية يتم نشر 152 سيارة ومعدة في كافة أنحاء الإسكندرية وخاصة بالمناطق الساخنة التي تتراكم بها مياه الأمطار.

وأوضح أنه يتم التنسيق مع محافظة الإسكندرية، والأحياء وشركة مياه الشرب للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار ونزحها أول بأول، كما يتم تلقى كافة بلاغات المواطنين على الخط الساخن 175، للتعامل الفورى وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع، مناشدًا المواطنين بالتواصل مع الشركة في أي حالة طارئة.